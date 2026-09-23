VIDEO: se descompensó al volante, chocó contra un local de ropa y una joven quedó atrapada debajo de un perchero

Se descompensó al volante, chocó un comercio y una joven resultó herida. Foto: captura video cámara de seguridad.

Un fuerte accidente generó conmoción en San José, partido de Almirante Brown, cuando un hombre sufrió una aparente descompensación mientras conducía y perdió el control de su vehículo. El Chevrolet Corsa gris se subió a la vereda y terminó impactando contra la entrada de un local de ropa.

Como consecuencia del choque, una joven que se encontraba en el ingreso del comercio resultó herida después de quedar atrapada debajo de una estructura utilizada para exhibir prendas. La víctima fue trasladada a un centro asistencial y se encuentra fuera de peligro.

Se descompensó al volante, chocó un comercio y una joven resultó herida. Video: cámara de seguridad.

El momento del accidente quedó registrado por una cámara

El episodio ocurrió alrededor de las 11 de la mañana sobre la calle Salta, entre Virrey Vértiz y General Aráoz de Lamadrid, a pocas cuadras del límite con Lomas de Zamora.

Las cámaras de seguridad de la zona registraron el momento exacto en que el Corsa se desvía hacia la vereda y avanza directamente contra el comercio.

El impacto provocó que el gran perchero ubicado en el acceso del local se desplazara violentamente. La joven que estaba allí quedó debajo de la estructura y sufrió lesiones, aunque el automóvil no llegó a atropellarla directamente.

La situación ocurrió en pleno horario comercial y en una zona con importante circulación de personas, por lo que el desenlace generó preocupación entre quienes se encontraban en los alrededores.

Qué informó la Policía sobre la descompensación del conductor

Según el parte policial al que accedió Clarín, el hombre que manejaba el vehículo habría sufrido una pérdida repentina de conciencia.

El informe indicó que el conductor “sufrió una descompensación metabólica o neurológica repentina. El conductor no registró maniobras de frenado previo ni intentos de esquivar el cordón, lo que refuerza que perdió la consciencia antes del impacto”.

Las primeras pericias realizadas en el lugar tampoco detectaron fallas mecánicas evidentes en la dirección ni en el sistema de frenos del Chevrolet Corsa. Por ese motivo, la investigación mantiene como principal línea la posibilidad de una descompensación médica que habría provocado que el automovilista perdiera el control.

Se descompensó al volante, chocó un comercio y una joven resultó herida. Foto: captura video cámara de seguridad.

El testimonio de los primeros testigos

El estruendo provocado por el choque sorprendió a quienes se encontraban en los comercios cercanos. “Hubo un fuerte ruido que inicialmente nos hizo pensar en una explosión o el derrumbe de una marquesina”, describió uno de los vendedores de un local ubicado junto al comercio impactado.

El hombre y un compañero de trabajo fueron los primeros en acercarse para ayudar a la joven. “Por suerte, la chica no llegó a ser alcanzada por el auto. Pero quedó como en estado de shock y muy golpeada”, detalló el testigo.

Tras el accidente, una ambulancia del SAME asistió a la joven en el lugar y luego la trasladó a un centro de salud de la zona. La víctima sufrió politraumatismos como consecuencia del impacto de la estructura del exhibidor, que terminó cayendo sobre ella durante el choque. Pese a la violencia de la escena, se informó que la joven se encuentra fuera de peligro.

Cómo continúa la investigación

Personal policial, agentes de tránsito, Bomberos Voluntarios de Almirante Brown y peritos viales trabajaron en el lugar para determinar las circunstancias del accidente.

Las autoridades mantienen como hipótesis principal que el conductor sufrió una descompensación metabólica o neurológica repentina antes de perder el control del automóvil.

El caso quedó a disposición de las fiscalías correspondientes a la jurisdicción. Además, todavía restaba completar los estudios de rutina realizados al conductor, entre ellos el dosaje de alcohol y tóxicos, para determinar si existió algún otro factor que pudiera haber intervenido en el accidente.