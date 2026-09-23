comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

VIDEO: se descompensó al volante, chocó contra un local de ropa y una joven quedó atrapada debajo de un perchero

El conductor perdió el control de su Chevrolet Corsa y terminó sobre la vereda. El vehículo embistió la estructura de un comercio de ropa y una joven quedó atrapada debajo del exhibidor. El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Se descompensó al volante, chocó un comercio y una joven resultó herida.
Se descompensó al volante, chocó un comercio y una joven resultó herida. Foto: captura video cámara de seguridad.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Un fuerte accidente generó conmoción en San José, partido de Almirante Brown, cuando un hombre sufrió una aparente descompensación mientras conducía y perdió el control de su vehículo. El Chevrolet Corsa gris se subió a la vereda y terminó impactando contra la entrada de un local de ropa.

Como consecuencia del choque, una joven que se encontraba en el ingreso del comercio resultó herida después de quedar atrapada debajo de una estructura utilizada para exhibir prendas. La víctima fue trasladada a un centro asistencial y se encuentra fuera de peligro.

Se descompensó al volante, chocó un comercio y una joven resultó herida. Video: cámara de seguridad.

El momento del accidente quedó registrado por una cámara

El episodio ocurrió alrededor de las 11 de la mañana sobre la calle Salta, entre Virrey Vértiz y General Aráoz de Lamadrid, a pocas cuadras del límite con Lomas de Zamora.

Las cámaras de seguridad de la zona registraron el momento exacto en que el Corsa se desvía hacia la vereda y avanza directamente contra el comercio.

Contenido Recomendado

El Pity Álvarez chocó contra un auto que cargaba nafta en una estación de servicio de Paternal

El Pity Álvarez chocó contra un auto que cargaba nafta en una estación de servicio de Paternal

Video:así fue el choque del Pity Álvarez contra un auto que estaba cargando nafta en una estación de servicio

Video: así fue el choque del Pity Álvarez contra un auto que estaba cargando nafta en una estación de servicio

El impacto provocó que el gran perchero ubicado en el acceso del local se desplazara violentamente. La joven que estaba allí quedó debajo de la estructura y sufrió lesiones, aunque el automóvil no llegó a atropellarla directamente.

La situación ocurrió en pleno horario comercial y en una zona con importante circulación de personas, por lo que el desenlace generó preocupación entre quienes se encontraban en los alrededores.

Qué informó la Policía sobre la descompensación del conductor

Según el parte policial al que accedió Clarín, el hombre que manejaba el vehículo habría sufrido una pérdida repentina de conciencia.

El informe indicó que el conductor “sufrió una descompensación metabólica o neurológica repentina. El conductor no registró maniobras de frenado previo ni intentos de esquivar el cordón, lo que refuerza que perdió la consciencia antes del impacto”.

Las primeras pericias realizadas en el lugar tampoco detectaron fallas mecánicas evidentes en la dirección ni en el sistema de frenos del Chevrolet Corsa. Por ese motivo, la investigación mantiene como principal línea la posibilidad de una descompensación médica que habría provocado que el automovilista perdiera el control.

Se descompensó al volante, chocó un comercio y una joven resultó herida. Foto: captura video cámara de seguridad.

El testimonio de los primeros testigos

El estruendo provocado por el choque sorprendió a quienes se encontraban en los comercios cercanos. “Hubo un fuerte ruido que inicialmente nos hizo pensar en una explosión o el derrumbe de una marquesina”, describió uno de los vendedores de un local ubicado junto al comercio impactado.

El hombre y un compañero de trabajo fueron los primeros en acercarse para ayudar a la joven. “Por suerte, la chica no llegó a ser alcanzada por el auto. Pero quedó como en estado de shock y muy golpeada”, detalló el testigo.

Tras el accidente, una ambulancia del SAME asistió a la joven en el lugar y luego la trasladó a un centro de salud de la zona. La víctima sufrió politraumatismos como consecuencia del impacto de la estructura del exhibidor, que terminó cayendo sobre ella durante el choque. Pese a la violencia de la escena, se informó que la joven se encuentra fuera de peligro.

Cómo continúa la investigación

Personal policial, agentes de tránsito, Bomberos Voluntarios de Almirante Brown y peritos viales trabajaron en el lugar para determinar las circunstancias del accidente.

Las autoridades mantienen como hipótesis principal que el conductor sufrió una descompensación metabólica o neurológica repentina antes de perder el control del automóvil.

El caso quedó a disposición de las fiscalías correspondientes a la jurisdicción. Además, todavía restaba completar los estudios de rutina realizados al conductor, entre ellos el dosaje de alcohol y tóxicos, para determinar si existió algún otro factor que pudiera haber intervenido en el accidente.

ChoqueAccidenteAlmirante Brown
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Video:así fue el choque del Pity Álvarez contra un auto que estaba cargando nafta en una estación de servicio

    Video: así fue el choque del Pity Álvarez contra un auto que estaba cargando nafta en una estación de servicio

  2. Castigos, latigazos y privación de la libertad:la historia de la mujer que sufrió los peores abusos en un convento de monjas de Entre Ríos

    Castigos, latigazos y privación de la libertad: la historia de la mujer que sufrió los peores abusos en un convento de monjas de Entre Ríos

  3. El Pity Álvarez chocó contra un auto que cargaba nafta en una estación de servicio de Paternal

    El Pity Álvarez chocó contra un auto que cargaba nafta en una estación de servicio de Paternal

  4. Qué pasó con el adolescente de 18 años que desapareció en Caballito:subió a un auto con una valija y hace más de 24 horas no vuelve a su casa

    Qué pasó con el adolescente de 18 años que desapareció en Caballito: subió a un auto con una valija y hace más de 24 horas no vuelve a su casa

  5. VIDEO:un hombre en situación de calle mató a otro con una faca que tenía en una muleta durante una pelea en Constitución

    VIDEO: un hombre en situación de calle mató a otro con una faca que tenía en una muleta durante una pelea en Constitución
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Javier Milei participó de un encuentro con la comunidad judía en Nueva York y recibió un galardón en señal de reconocimiento por su labor

Javier Milei participó de un encuentro con la comunidad judía en Nueva York y recibió un galardón en señal de reconocimiento por su labor

Milei en Estados Unidos:discurso ante la ONU, reuniones con empresarios y una exposición en Nueva York

Máximo Kirchner propone crear una herramienta de recaudación en beneficio de las provincias y los sectores más ajustados

Milei compartió con Trump una sesión del Escudo de las Américas en la ONU:“Queremos tener un rol proactivo en garantizar la seguridad hemisférica”

Economía

El acuerdo de inversiones para infraestructura que firmarán EEUU y Argentina:en qué consiste el proyecto de USD 6.000 millones

El acuerdo de inversiones para infraestructura que firmarán EEUU y Argentina: en qué consiste el proyecto de USD 6.000 millones

Cierra histórica fábrica de Dánica en Buenos Aires:cuándo termina su producción y qué pasará con sus 30 empleados

El Gobierno reunió a la mesa política con el Presupuesto 2027 y discapacidad como ejes clave

Garbarino, en su etapa final:la Justicia remata bienes por más de $22 millones y define qué pasará con la marca

Internacionales

Alemania bajo amenaza:el crimen organizado expande su red con tecnología y violencia

Alemania bajo amenaza: el crimen organizado expande su red con tecnología y violencia

María Corina Machado intentó volver tres veces a Venezuela en una semana y se lo negaron:“Se le ha impedido volar desde Panamá”

Angelina Jolie donó US$75.000 para construir una escuela para 800 niñas en Afganistán

Cuidar casas en Mónaco:la opción para vivir en uno de los destinos más exclusivos de Europa sin pagar alojamiento