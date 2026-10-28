Encontraron el cuerpo de Nancy Godoy, la docente rural que había desaparecido en Corrientes

Nancy Estela Godoy, docente desaparecida en Corrientes. Foto: redes sociales.

El cuerpo sin vida de Nancy Godoy, la docente que estaba desaparecida desde principios de octubre en la provincia de Corrientes, fue encontrado este miércoles.

La Policía había encontrado prendas quemadas en la tapera en la que vivía el capataz Ireneo Zarza, por lo que se realizaron las pericias pertinentes con el objetivo de obtener información de relevancia para la investigación.

Nancy Estela Godoy, docente desaparecida en Corrientes. Foto: redes sociales.

Por el caso están detenidos Zarza, Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas, quienes se encuentran imputados por el delito de femicidio. A los dos primeros se les impuso la prisión preventiva sin plazo.

Los otros acusados son Rosa Leguizamón, sindicada por homicidio simple, y Ezequiel Bordón, señalado por falso testimonio.

Cronología de la desaparición

Godoy salió de su vivienda el pasado 6 de octubre, alrededor de las 6 de la mañana, rumbo a la Escuela Rural Nº 626 del paraje El Malezal, donde se desempeña como directora suplente.

Aunque inicialmente existían dudas sobre si había llegado al establecimiento, el fiscal confirmó que la docente estuvo en la escuela antes de desaparecer.

Una testigo aseguró haberla visto el viernes 9 de octubre, cerca de las 14, cuando habría salido a buscar agua. Sin embargo, su familia puso en duda esa declaración.

El último contacto telefónico registrado ocurrió el miércoles 7 de octubre, a las 20:43, cuando Godoy se comunicó con uno de sus hijos.