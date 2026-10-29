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Allanaron una casa en Merlo por la venta de libretas de AUH falsas: secuestraron 173 formularios

La investigación comenzó por publicaciones en redes sociales. En la vivienda encontraron documentación de ANSES, registros médicos y sellos de profesionales.

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En la vivienda encontraron documentación de ANSES, registros médicos y sellos de profesionales.
En la vivienda encontraron documentación de ANSES, registros médicos y sellos de profesionales. Foto: Captura
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Durante la mañana de este jueves, se realizó un allanamiento en una vivienda de Mariano Acosta, partido de Merlo, en el marco de una investigación por la presunta falsificación y comercialización de formularios relacionados con prestaciones sociales y certificados médicos. La causa está a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.º 2 de Morón, Secretaría N.º 8.

La pesquisa se inició a partir de una denuncia que daba cuenta de la oferta, a través de redes sociales, de formularios utilizados para acreditar controles de salud y vacunación ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Allanamiento en Mariano Acosta
Allanamiento en Mariano Acosta.

Durante la investigación se realizaron distintas medidas de prueba, entre ellas una compra controlada, requerimientos de información a organismos públicos y empresas privadas y tareas de investigación a cargo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Como resultado del procedimiento dispuesto por el juez federal Jorge Ernesto Rodríguez, personal de la Dirección de Investigaciones de Delitos Económicos de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Policía de la Provincia de Buenos Aires secuestró una importante cantidad de documentación.

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Entre los elementos hallados se contabilizaron:

  • 12 formularios PS 1.47 de ANSES correspondientes a la Asignación Universal por Hijo, en blanco.
  • 85 formularios PS 1.47 – Libreta de Asignación Universal por Hijo, con datos de beneficiarios incorporados pero sin completar los apartados correspondientes a control de salud y vacunación.
  • 66 formularios PS 1.47, con datos de beneficiarios y con los sectores correspondientes a vacunación, control de salud y educación completos.
  • 5 formularios correspondientes al Plan Nacer, con identificación del Ministerio de Salud de la Nación, incompletos.
  • 4 formularios PS 2.10 de ANSES, destinados a la acreditación de la Asignación por Embarazo para Protección Social, incompletos.
  • 1 formulario médico de aptitud física con identificación gráfica del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
  • 4 sellos identificatorios, tres correspondientes a profesionales médicas y uno a una autoridad educativa.
Allanamiento en Mariano Acosta
Allanamiento en Mariano Acosta.

La documentación y los demás elementos secuestrados serán ahora objeto de análisis a fin de determinar su autenticidad, origen, eventual utilización y vinculación con los hechos investigados, así como establecer si existen otras personas involucradas en la maniobra.

La investigación continúa y se encuentran pendientes nuevas medidas tendientes al completo esclarecimiento de los hechos.

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