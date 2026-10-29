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El informe preliminar de la autopsia a Nancy Godoy arrojó que el cuerpo de la docente tenía heridas cortopunzantes

La docente de 52 años fue encontrada muerta en un predio rural de Esquina, en Corrientes, tras una búsqueda que duró más de dos semanas.

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Femicidio de Nancy Godoy
Femicidio de Nancy Godoy Foto: Redes Sociales
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Tras 21 días de búsqueda, la Policía de Corrientes encontró el cuerpo de Nancy Godoy este miércoles 29 de octubre en un descampado ubicado a 2,5 kilómetros de la Escuela N° 626 en la que la docente se desempeñaba como directora suplente. El mediodía de este jueves el Instituto Médico Forense (IMF) comenzó con la autopsia de los restos de la mujer con el objetivo de determinar la causa de muerte.

Los datos preliminares del informe indicaron que durante la agresión, la víctima habría sufrido heridas cortopunzantes en sus manos producidas con un arma blanca y dispersas en gran parte de su cuerpo, según lo detallado por C5N.

Este dato también lo había soslayado el abogado de la familia, Ariel Medina, quien indicó que debido a esas lesiones se podría inferir que la docente podría haber sufrido un ataque sorpresivo e intentó defenderse.

Femicidio de Nancy Godoy en Corrientes
Femicidio de Nancy Godoy en Corrientes: el cuerpo tendría heridas cortopunzantes. Foto: Redes Sociales

La información final de la autopsia estará lista en aproximadamente dos semanas y será clave para saber si la mujer antes de ser asesinada sufrió un abuso sexual.

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Femicidio de Nancy Godoy

Justicia por Nancy Godoy: se convocaron marchas en todo el país para pedir por la docente

Nancy Godoy era maestra rural desde hacía más 20 de años. Tenía tres hijos, Adán, Sebastián y José y, en más de una ocasión, había reclamado para que se mejoraran las condiciones edilicias de la Escuela N° 626, ubicado en el paraje rural El Malezal, en el distrito Esquina.

De hecho, en una carta escrita el 15 de agosto de este año, la mujer aseguraba que el establecimiento educativo no solo “no tenía agua potable” sino que, además, estaba repleto de suciedad e insectos.

El brutal asesinato de la docente que más allá de estas contrariedades, se trasportaba a caballo para llegar a la escuela y dar clases a sus alumnos conmovió a toda la provincia de Corrientes. Por tal motivo, se convocaron en el distrito de Esquina para pedir justicia por Nancy.

Por otro lado, la Unión de Docentes Argentinos (UDA), la Confederación General del Trabajo (CGT), la Confederación de Educadores Argentinos (CEA) convocaron a un paro nacional para este jueves bajo el lema de “Exigimos justicia por Nancy”.

Los detenidos por el crimen de Nancy Godoy

En este momento, los detenidos por el crimen de Nancy Godoy son cinco. Se trata de Ireneo Zarza, Felipe Dionisio Sandoval Rosa Leguizamón y su pareja Nahuel Rojas. Los cuatro están imputados como coautores del asesinato de la docente de 52 años.

Femicidio de Nancy Godoy
La causa judicial actualmente tiene cinco detenidos que están con prisión preventiva. Foto: Redes Sociales

El quinto fue identificado como Ernesto Bourdón y está siendo investigado por “falso testimonio” y no como partícipe del crimen. Todos cuentan por orden del juez de garantías Jorge Gustavo Vallejos con prisión preventiva.

Cuándo desapareció la docente Nancy Godoy

La maestra rural desapareció el martes 7 de octubre. Su hijo confirmó a las autoridades policiales que dejó de contactarse con ella ese día, pero pensó que por el clima y la baja calidad de la señal del celular no podía comunicarse. No obstante, con el paso de los días, la mujer seguía sin aparecer. Una semana más tarde, la Policía de Corrientes inició la búsqueda.

Nancy fue encontrada sin vida el pasado miércoles: su cuerpo estaba semisumergido en el predio rural de El Malezal. Cerca del hallazgo, además, había una bolsa con objetos que pertenecerían a la mujer y que están siendo peritados.

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