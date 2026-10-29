La Corte Suprema dejó firme la condena a Aníbal Lotocki por las lesiones graves a Silvina Luna y otras mujeres

La Corte Suprema dejó firme la condena a Lotocki. Foto: Noticias Argentinas

La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a ocho años de prisión para el médico Aníbal Lotocki, en la causa en la que fue condenado por estafa y por haber ocasionado lesiones graves a Silvina Luna, Stefanía Xipolitakis, Pamela Sosa y Gabriela Trenchi. La decisión lleva la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Contra la sentencia de Casación, la defensa de Lotocki presentó un recurso de queja (una presentación directa ante la Corte para que revise el caso) ante el máximo tribunal. La Corte entendió que el planteo era inadmisible (que no reunía las condiciones para ser analizado) y dejó firme la condena.

Según se analizó en la causa, Lotocki les provocó lesiones a cuatro de las pacientes que se operaron con él. A todas les colocó microesferas de polimetil metacrilato (PMMA) en lugares del cuerpo en los que está prohibido su uso y en cantidades superiores a las sugeridas por los médicos.

Ordenaron detener a Aníbal Lotocki Foto: Fiscales.gob.ar

A Pamela Sosa la operó en 2008, a Silvina Luna en 2011 y a Stefanía Xipolitakis en 2014, cuando también se le colocó PMMA. En el caso de Gabriela Trenchi, Lotocki había acordado con ella que le colocaría “hilos tensores” en los glúteos y que le extraería grasa de la pelvis, de la rodilla y de la cadera para mezclarla con plasma de su sangre e inyectársela en la zona de los glúteos.

Sin embargo, y pese al pedido de la víctima, Lotocki le colocó a Trenchi un producto de relleno de PMMA que le provocó lesiones en el cuerpo y en la salud.

Lotocki había sido condenado en febrero de 2022 a cuatro años de prisión. El tribunal oral dio por acreditado que el médico realizó intervenciones quirúrgicas a las cuatro mujeres “colocándoles en su cuerpo un producto de relleno del cual sólo se sabe que contenía microesferas de Polimetilmetacrilato (PMMA), en zonas y cantidad no aconsejadas, produciéndoles con ello lesiones, al generarles granulomas”.

Según se determinó en ese juicio, el médico “dolosamente, calló u ocultó intencionalmente lo que era su obligación informar”. El término “dolosamente” refiere a una conducta realizada con intención.

La fiscalía y las querellas (las víctimas que actúan como parte acusadora en el proceso) apelaron y reclamaron una pena mayor. La defensa, por su parte, solicitó la absolución de Lotocki.

Tras rechazar la presentación de la defensa, la Sala III de la Cámara de Casación amplió la condena de cuatro a ocho años porque consideró que Lotocki también había cometido el delito de estafa. Además, aumentó de cinco a diez años el tiempo de inhabilitación (la prohibición de ejercer) para su profesión.

En abril de 2025, la Sala II de la Casación confirmó la condena del médico a ocho años. Esa fue la sentencia que la defensa llevó luego ante la Corte Suprema.

Esta es la cuarta vez que la Corte Suprema interviene en esta causa. Las dos primeras veces se trató de cuestiones previas al juicio y la tercera cuestionaba la primera condena, un planteo que el máximo tribunal rechazó por falta de sentencia definitiva (una decisión que todavía podía ser revisada por otras instancias).

Actualmente, Lotocki está siendo juzgado por el Tribunal Oral en lo Criminal 17 por el homicidio de un paciente, Christian Zárate, de 50 años. Según la investigación, Zárate concurrió en abril de 2021 al Centro Médico Conde (CEMECO) para una intervención programada que consistía en la remoción de tejidos en distintas partes del cuerpo, tales como “cuello, hombros, pectorales, brazos, axilas, cara anterior del abdomen, pelvis y región lumbar y sacra”.

En concreto, según la investigación, a Zárate se le realizó una dermolipectomía con la técnica TULUA y una liposucción. Tras la intervención, y luego de que Lotocki saliera del quirófano por 40 minutos, el paciente fue llevado a una habitación, donde lo asistió una enfermera que notó algo inusual en su drenaje.

La situación fue informada a Lotocki, quien dispuso que el paciente volviera a ingresar al quirófano. Al día siguiente, Zárate se descompensó y fue intubado; se llamó a una ambulancia, pero el paciente sufrió un paro cardíaco y murió.