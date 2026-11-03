“A correr a los trabas”: ataque en patota contra trabajadoras sexuales trans en los bosques de Palermo

Ataque en patota contra trabajadoras sexuales trans en Palermo. Foto: Captura de video.

Un grupo de jóvenes atacó a golpes a trabajadoras sexuales trans en los bosques de Palermo, las persiguió y les arrojó distintos objetos durante un episodio que quedó registrado en videos difundidos por los propios agresores en redes sociales, mientras que la intervención policial se produjo cuando los involucrados ya se habían retirado y, hasta el momento, no hay detenidos ni una denuncia penal formal.

El hecho ocurrió el lunes 2 de noviembre por la noche, en inmediaciones de la avenida de los Ombúes y Andrés Bello, cerca de la avenida Figueroa Alcorta y el Lago de Regatas, donde las mujeres trans se encontraban trabajando en la vía pública.

De acuerdo con los testimonios que trascendieron, los ataques comenzaron con provocaciones y burlas de un grupo de jóvenes que circulaba por la zona, algunos en bicicleta y otros a pie. Luego de un primer cruce verbal, los agresores habrían regresado en grupo y las atacaron con palos, ramas, piedras, conos de tránsito y una cubierta.

Ataque en patota contra trabajadoras sexuales trans en Palermo.

Las imágenes que circularon en Instagram y TikTok muestran a los atacantes mientras persiguen y golpean a las mujeres, además de insultarlas y alentarse entre ellos. Algunos de los registros fueron publicados con frases como “A correr los trabas”, acompañadas por emojis de risa, y uno de los involucrados se burló posteriormente de las críticas que recibió la agresión.

En los videos también se observa cómo las víctimas intentan escapar de los golpes mientras los jóvenes continúan arrojándoles objetos. La difusión del material generó un fuerte repudio de organizaciones y referentes de la comunidad LGBTIQ+, que reclamaron que se identifique a los responsables y se investigue lo ocurrido.

Vecinos y automovilistas que advirtieron la situación dieron aviso a la Policía de la Ciudad. Sin embargo, cuando los efectivos llegaron al lugar, tanto los agresores como las mujeres ya se habían retirado, por lo que no se concretaron detenciones.

Ataque en patota contra trabajadoras sexuales trans en Palermo. Foto: NA

Según la información difundida por fuentes oficiales, la Unidad de Flagrancia Norte del Ministerio Público Fiscal porteño inició una investigación y la posible imputación podrá incluir el agravante por odio de género.

El episodio ocurrió a pocos días de una nueva Marcha del Orgullo, prevista para el sábado 7 de noviembre, y volvió a poner en primer plano los reclamos por la violencia y la discriminación contra las personas trans.