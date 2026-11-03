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Horror en Mendoza: encontraron muerta a una jubilada de 88 años e investigan si fue atacada por su perro pitbull

El hijo de la víctima descubrió el cuerpo dentro de una vivienda de Chacras de Coria, en Luján de Cuyo. Los investigadores detectaron lesiones compatibles con mordeduras y buscan determinar las circunstancias de la muerte.

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Perro pitbull. Foto: REUTERS
El cuerpo de la mujer presentaba múltiples lesiones aparentemente compatibles con mordeduras de perro.
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Una mujer de 88 años fue encontrada muerta en su vivienda de Mendoza y la Justicia investiga si sufrió un ataque de su propio perro de raza pitbull. El cuerpo presentaba múltiples lesiones que, según las primeras observaciones, serían compatibles con mordeduras de un animal.

El dramático hallazgo ocurrió en una propiedad ubicada en Chacras de Coria, departamento de Luján de Cuyo, cuando el hijo de la jubilada llegó al domicilio y encontró a su madre sin vida. Ante la situación, se dio aviso a las autoridades y se desplegó un operativo policial.

Chacras de Coria, en Mendoza. Foto: Welcome Argentina.
Una jubilada de 88 años fue encontrada muerta en su vivienda de Chacras de Coria, en Luján de Cuyo. Foto: Welcome Argentina.

Encontraron muerta a una jubilada de 88 años en Mendoza: qué se sabe del caso

Tras recibir la alerta, efectivos de la Comisaría 47° acudieron a la vivienda y constataron el fallecimiento de la mujer. Debido a las condiciones en las que fue encontrado el cuerpo, se activaron los protocolos correspondientes para investigar las causas de la muerte.

Durante las primeras inspecciones, los investigadores advirtieron que la víctima presentaba distintas heridas. De acuerdo con la información preliminar, se identificaron “lesiones aparentemente compatibles con mordeduras de can”, un elemento que orientó las primeras hipótesis del caso.

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Dentro de la propiedad también se encontraba un perro de raza pitbull, que pertenecería a la jubilada. Su presencia, sumada a las características de las lesiones, llevó a los investigadores a considerar la posibilidad de que el animal estuviera involucrado en el fallecimiento.

Pitbull, perro. Foto: NA
El hijo de la víctima encontró a su madre sin vida y alertó a la Policía. Los peritos buscan determinar las causas del fallecimiento. Foto: NA.

Investigan si la mujer murió por el ataque de su perro pitbull

Por el momento, no se confirmó oficialmente que el perro haya provocado la muerte de la mujer. La principal línea de investigación apunta a establecer si las heridas fueron consecuencia de un ataque y en qué circunstancias se produjeron.

Según la información difundida, el animal habría quedado bajo resguardo, aunque todavía no trascendieron precisiones oficiales sobre su traslado ni sobre las medidas adoptadas.

En el domicilio trabajaron especialistas de Policía Científica, Policía Rural y la Unidad Investigativa Departamental, encargados de reunir elementos que permitan reconstruir lo sucedido.

De acuerdo con lo publicado por Mendoza Today, las actuaciones buscan esclarecer las circunstancias del fallecimiento. Los resultados de las pericias serán fundamentales para determinar el origen de las lesiones y establecer si existió un ataque del animal.

MuertePitbull (raza)Mendoza
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