Estaba en Paraguay: quién es la mujer argentina que buscaban desesperadamente desde hacía más de 24 horas

Quién es la mujer que había desaparecido en Misiones. Foto: Agencia NA

Norma Isabel Ortiz fue hallada con vida en Paraguay este jueves 1 de octubre a primera hora de la mañana. La mujer argentina había sido reportada como desaparecida en la ciudad de Posadas, en Misiones este lunes 28 de septiembre, pero la denuncia en la Comisaría Séptima de la Unidad Regional I recién se realizó dos días después, el miércoles 30.

Una vez iniciada la investigación, los agentes de Policía constaron que Ortiz había viajado hacia Paraguay ese lunes y, por tanto, comenzaron con la búsqueda también en el país vecino.

La Policía de Misiones confirmó que la mujer se encuentra “en buen estado de salud” y que, además, logró comunicarse a través de una llamada telefónica con su actual pareja para decirle que “estaba bien” en una vivienda familiar.

Quién es Norma Isabel Ortiz, la mujer que había desaparecido en Misiones

Ortiz tiene 58 años y, según informaron sus familiares, posee allegados en Kressburgo, una colonia ubicada en Paraguay, donde habría sido localizada este jueves.

Además, la mujer tiene un hijo que durante su búsqueda expresó según detalló Misiones Online: “Si no quiere volver ni decir dónde está no pasa nada, pero necesito que me diga si está bien”.

La mujer que desapareció en Misiones. Foto: NA

Cómo avanza el caso por la mujer encontrada en Misiones

La investigación, primero, estuvo abocada a reunir información y a tomar declaración de testigos allegado a Ortiz. Con la aparición de la mujer, el área de Relaciones Internacionales de la Jefatura de Policía de Misiones en conjunto con los agentes de la Policía Nacional de Paraguay.

Lo cierto es que actualmente las autoridades argentinas y paraguayas estarían tratando de constatar efectivamente su estado de salud y llevar tranquilidad a su familia. La pareja de Norma, a quien la mujer llamó por teléfono para avisarle que se hallaba en Paraguay, brindó a la Policía la dirección en la que está actualmente para que verifiquen su situación.

El caso del “compañero de pádel acosador” en Misiones

Esta misma semana también se dio a conocer la denuncia de una mujer contra un compañero de pádel (42) por presunto acoso y hostigamiento.

De acuerdo a lo declarado ante las autoridades policiales, la situación habría comenzado con mensajes inofensivos que luego devinieron en amenazas y supuesto envío de fotografías íntimas del mismo hombre hacia la denunciante.

La mujer radicó la denuncia en la Comisaría de la Mujer de Puerto Iguazú en el mes de julio. En su testimonio, dijo que los mensajes eran cada vez más insistentes e intimidatorios. Pero luego un número desconocido comenzó a llamarla para decirle que el agresor también le había hecho una serie de “trabajos de brujería”.

La Policía de Misiones realizó un allanamiento en la vivienda del hombre.

A las pocas horas, la Policía de Misiones ordenó una allanamiento en la vivienda del hombre. Una vez en el lugar, se secuestró un dispositivo móvil y una notebook.

En este momento, el caso judicial está a cargo de la Unidad Regional V. La Fiscalía está abocada en comprobar en encontrar más pruebas contra el acosador, quien actualmente está detenido y será llamado a declaración indagatoria en los próximos días.