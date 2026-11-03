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“No me hagas nada”: el dramático video del robo a un policía que estaba haciendo delivery y terminó con un delincuente muerto

El efectivo policial estaba trabajando como repartidor cuando fue sorprendido por dos delincuentes de 16 y 28 años. Todo quedó registrado en cámaras de seguridad. IMÁGENES SENSIBLES.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Un sargento de la Bonaerense baleó a los dos delincuentes que intentaron robarle.
Un sargento de la Bonaerense baleó a los dos delincuentes que intentaron robarle. Foto: captura video cámara de seguridad.
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Un intento de robo terminó con un delincuente muerto y otro gravemente herido en Pablo Nogués, partido de Malvinas Argentinas. Los dos sospechosos fueron baleados por un sargento de la Policía bonaerense que, mientras estaba de franco y trabajaba como repartidor, reaccionó a un asalto en el que le habían robado la moto, el casco y la mochila con los pedidos.

El violento episodio tuvo lugar este domingo, cerca de las 20, en Río de la Plata al 3500, entre las calles Mariote y Olivos. El efectivo había llegado hasta una casa para realizar una entrega y estaba esperando que lo atendieran cuando fue sorprendido por dos delincuentes.

Un sargento de la Bonaerense baleó a los dos delincuentes que intentaron robarle.
IMÁGENES SENSIBLES. Un sargento de la Bonaerense baleó a los dos delincuentes que intentaron robarle. Video: cámara de seguridad.

Los delincuentes lograron robarle sus pertenencias y la moto, pero la situación dio un giro cuando el policía buscó resguardo y respondió al asalto con su arma reglamentaria. En el video del hecho se escuchan alrededor de 12 disparos durante el enfrentamiento.

Como consecuencia del tiroteo, ambos sospechosos quedaron heridos sobre el asfalto, mientras que el efectivo policial resultó ileso.

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Ambos fueron asistidos y trasladados al Hospital del Trauma de Malvinas Argentinas. Allí quedaron internados con custodia policial. Uno de ellos, identificado como Brandon Joaquín F., de 28 años, presentaba heridas en el abdomen y en un glúteo. El segundo, de 16 años, había recibido disparos en la mano derecha, la región intercostal y otro glúteo.

Con el paso de las horas se confirmó la muerte del más grande, mientras que el adolescente continúa en terapia intensiva y su estado es grave.

Un sargento de la Bonaerense baleó a los dos delincuentes que intentaron robarle.
Un sargento de la Bonaerense baleó a los dos delincuentes que intentaron robarle. Foto: captura video cámara de seguridad.

Cómo fue el tiroteo

Una cámara de seguridad de la zona registró distintos momentos del tiroteo. En la grabación se puede escuchar un pedido de auxilio y la frase “no me hagas nada” durante el forcejeo.

La causa quedó radicada en la UFI N° 18 Descentralizada de Malvinas Argentinas, perteneciente al Departamento Judicial de San Martín. Debido a que el protagonista del tiroteo es un efectivo de la fuerza provincial, Gendarmería Nacional quedó a cargo de las pericias.

Por el momento, la Justicia no adoptó medidas contra el sargento, ya que en esta instancia considera que pudo haber actuado en legítima defensa.

DelincuentesRoboPolicía Bonaerense
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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