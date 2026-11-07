Tragedia en Retiro: dos niños de 2 y 5 años murieron en la Villa 31 tras quedar atrapados en un incendio

Dos niños murieron en la Villa 31 tras quedar atrapados en el incendio de una vivienda Foto: Captura redes sociales

Un incendio registrado en una vivienda de la Villa 31 terminó en una tragedia que conmocionó a los vecinos del barrio. Dos nenes de 2 y 5 años murieron este jueves 5 de noviembre después de quedar atrapados en el interior de la casa, mientras las llamas avanzaban rápidamente y se extendían por el inmueble.

Según las primeras informaciones sobre el episodio, la madre de los pequeños intentó ingresar desesperadamente a la vivienda para rescatarlos, pero no logró hacerlo. La rápida propagación del fuego y las dificultades para acceder al domicilio complicaron las tareas para controlar el incendio y evitar que la situación tuviera consecuencias.

El hecho quedó registrado en un video filmado por un vecino, en el que se observa una columna de humo que se eleva por encima de los techos de las casas. Las imágenes reflejan la magnitud del incendio y el impacto que provocó entre los habitantes de la Villa 31.

El comunicado del Movimiento de Villas y Barrios Populares

Luego de conocerse la muerte de los dos niños de 2 y 5 años en el incendio de una vivienda de la Villa 31, el Movimiento de Villas y Barrios Populares difundió un duro comunicado a través de su cuenta de Instagram. En la publicación, la organización cuestionó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y denunció que las autoridades impidieron el ingreso de un camión de bomberos al barrio cuando se desató el fuego.

Dos niños murieron en la Villa 31 tras quedar atrapados en el incendio de una vivienda Foto: Redes sociales

Además, desde el movimiento vincularon lo ocurrido con una serie de problemas que, según señalaron, afectan desde hace tiempo a los vecinos de los barrios populares. Entre sus cuestionamientos mencionaron la falta de bomberos voluntarios en el barrio, los recortes en las partidas destinadas a obras y la ausencia de respuestas frente a los riesgos eléctricos.

“La tristeza es absoluta y el repudio también... ¡Nos encerraron! Ellos quitaron a los bomberos voluntarios del barrio, ellos impulsaron el ajuste brutal del presupuesto de obras en los barrios populares, ellos ignoran año tras año el riesgo eléctrico y ellos definen priorizar la tormenta negra antes que prevenir este tipo de horrores", escribieron.

En el cierre del comunicado, la organización expresó su solidaridad con los familiares de los dos chicos y manifestó su indignación por las circunstancias de la tragedia. “También expresamos la bronca y el hartazgo porque no fue un caso fortuito ni un accidente”, agregaron.