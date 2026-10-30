Investigan la muerte de una mujer y sus dos hijos de 15 y 17 años en Bolívar: la hipótesis que analiza la Justicia

Murió una mujer y sus dos hijos en Bolívar Foto: Bolívar Municipio

En las últimas horas del miércoles 28 de octubre, se registró un trágico hecho en Pirovano, una localidad que forma parte del municipio bonaerense de San Carlos de Bolívar, ubicado a poco más de 300 kilómetros de Buenos Aires. Una mujer y sus dos hijos de 15 y 17 años fueron hallados sin vida en el interior de su vivienda. También se reportó que otros dos jóvenes se encuentran en estado de gravedad.

El esposo de la mujer y sus dos hijos mayores fueron quienes los encontraron y de inmediato se comunicaron con las fuerzas policiales y emergencias para que acudieran a la casa.

Intoxicación, la principal hipótesis de la tragedia en Bolívar

El caso está en manos de la Fiscalía Nº 15 de Bolívar y, en este momento, una de las hipótesis más fuertes apuntan a una posible intoxicación por monóxido de carbono.

El operativo en la escena del hecho contó con la presencia de agentes de Policía del municipio de Bolívar, que incluyó efectivos de Policía Científica como Policía Ecológica. También estuvo presente personal de Protección Ciudadana.

La Justicia busca determinar cómo ocurrieron los hechos y qué pudo haber provocado la muerte de estas tres personas. Por el momento, la causa está caratulada como “averiguación de causales de muerte”.

Tragedia familiar en Bolívar: la cena que compartieron antes de que encontraran muertos a tres integrantes de la familia Foto: Presente

Si bien se cree que podría haber sido un accidente o intoxicación, tampoco han descartado otras líneas de investigación. El objetivo es continuar con la pesquisa y las declaraciones de testigos.

El testimonio de una de las sobrevivientes sería clave para la investigación

Una de las sobrevivientes tiene 24 años y según indicó el medio local Presente Noticias, le dijo a la policía que el hecho se derivó a partir de una comida que hicieron el miércoles por la noche. En su testimonio, la joven explicó que había cenado normalmente con su madre y hermanos cerca de las 21 horas.

Después de eso, al cabo de unos minutos, la gran mayoría se fue a dormir. Sin embargo, algo mareada, se despertó en el medio de la noche y encontró a su madre muerta en una de las habitaciones.

Ahora, la joven está internada al igual que su hermano de 18 años. Si bien primero fueron atendidos en el Hospital Miguel Capredoni este jueves los trasladaron al Hospital Municipal de Olavarría para que puedan recibir una atención más personalizada debido a la gravedad de sus diagnósticos.

Qué cuidados hay que tener para prevenir una intoxicación por monóxido de carbono

Para evitar que el monóxido de carbono produzca intoxicaciones en un hogar es importante revisar anualmente los artefactos de gas, ya sean hornos, estufas o calefones.

La hipótesis de la justicia indica una intoxicación por monóxido de carbono. Foto: Freepik.

Además, a la hora de prender la calefacción, también es clave que el ambiente esté ventilado con aire natural. En tanto, en caso de hornallas, hay que verificar que la llama siempre esté en color azul.

Los posibles síntomas de intoxicación por monóxido de carbono pueden ser: dolor de cabeza, mareos, vómitos, náuseas y debilidad. Ante una emergencia, lo primero será apagar los artefactos y luego abrir una puerta o una ventana para dejar que el aire libre ingrese.