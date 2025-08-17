“Apoyamos las políticas de Milei”: histórica alianza electoral entre el Movimiento Popular Jujeño y La Libertad Avanza

Una sorpresa en Jujuy de cara a las elecciones del próximo 26 de octubre. La palabra de Cristina Guzmán.

Javier Milei, presidente Foto: NA

El pasado 8 de agosto venció el plazo en la Justicia Electoral para presentar las alianzas y frentes que competirán en los comicios del próximo 26 de octubre a nivel nacional.

Una de las sorpresas que se pudo advertir en los frentes fue la del Frente Libertad Avanza que, además de estar compuesto por La Libertad Avanza (LLA), que es el partido del presidente Javier Milei, en Jujuy se alió con el tradicional Movimiento Popular Jujeño (MPJ) del tres veces gobernador Horacio Guzmán y su hija, la ex diputada nacional, Cristina Guzmán.

Cristina Guzmán supo ser diputada nacional por la provincia de Jujuy. Foto: Wikipedia.

Si bien el MPJ es un partido tradicional jujeño y que tuvo mucho arraigo en el electorado local, hace mucho tiempo que no compite como tal en ninguna elección y es más que nada un recuerdo de los buenos tiempos de la provincia de Jujuy. Quizás lo que busca LLA con esta alianza es sumar experiencia a sus filas y ganar territorialidad.

Las declaraciones de Cristina Guzmán sobre la alianza del Movimiento Popular Jujeño con La Libertad Avanza

La histórica dirigente política y dueña del sello Movimiento Popular Jujeño se refirió a la alianza electoral que conformó su partido político con los libertarios de Milei, donde asegura que aportará toda la experiencia y territorialidad que tiene para lograr imponerse en las elecciones de octubre.

En una charla con El Expreso de Jujuy, Cristina Guzmán contó: “Esto surge no de la noche a la mañana, nosotros seguimos y apoyamos las políticas del Presidente Milei, esperamos que se consoliden y en algunos puntos deben profundizar. Yo he hablado muchas veces con el Presidente y con muchos de sus referentes, ministros y legisladores. No sólo es un acuerdo electoral, sino un acuerdo de ideas, tenemos que unir fuerzas para consolidarnos, porque estamos en un momento histórico y como todo momento de quiebre histórico, hay muchas dificultades”.

Consultada sobre las similitudes y diferencias entre los dos partidos políticos que conforman este frente electoral, Guzmán puntualizó que “siempre algunas diferencias van a haber porque no somos el mismo partido; pero en el tema de las coincidencias tenemos por ejemplo la batalla cultural, que para mí es uno de los temas más importantes. En la batalla cultural, Jujuy debe recuperar sus fuerzas morales, los valores, la familia, la tradición, nuestra cultura”.

Dado este panorama la hija de Horacio Guzmán analizó las posibilidades electorales de este frente en los comicios del 26 de octubre, destacando que “la alianza LLA va a ganar porque el pueblo sabe que Milei está llevando adelante las reformas para el mejoramiento de la gente. Se está uniendo un partido joven y nuevo como lo es La Libertad Avanza con un partido con una tradición y un compromiso muy fuerte con nuestra provincia, como el Movimiento Popular Jujeño”.