La Libertad Avanza pidió la reimpresión de las boletas en Provincia para reemplazar a Espert con Santilli

El oficialismo presentó la renuncia de su principal candidato a diputado nacional ante el juez Alejo Ramos Padilla.

Diego Santilli y José Luis Espert. Foto: NA

Luego de que José Luis Espert le presentara el domingo su declinación a la candidatura de las próximas elecciones legislativas de octubre al presidente Javier Milei y este se las aceptara, el Gobierno nacional oficializó la renuncia ante el Juzgado Federal N°1 de La Plata, a cargo del juez Alejo Ramos Padilla, dando por terminadas sus aspiraciones de competir por una banca como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.

En el mismo escrito, La Libertad Avanza, solicitó el reemplazo del ya ex candidato por Diego Santilli y la reimpresión de las boletas, con la fotografía del “Colo” encabezando la lista del partido gobernante.

Diego Santilli. Foto: NA

El juez Alejo Ramos Padilla con competencia electoral, será el responsable de pronunciarse respecto a la posibilidad de que se vuelvan a imprimir las boletas únicas, lo que demanda una inversión de 10 a 12 millones de dólares, y si se concreta el reemplazo de José Luis Espert por Diego Santilli, algo que el referente del PRO anunció a través de sus redes sociales, pero cuya validez sólo es otorgada en sede judicial.

El decreto en el que se apoya La Libertad Avanza para que Diego Santilli encabece la lista

Para entender mejor el futuro de la lista que presentará el partido que actualmente gobierna la República Argentina, hay que hacer hincapié en el decreto 171/2019, que reglamenta la paridad de género. El mismo establece que, en caso de renuncia de un candidato, será reemplazado por la persona “del mismo género” que sigue en la lista.

El decreto 171/2019. Foto: X @manujove

De este modo, Karen Reichardt seguiría segunda en la lista y Diego Santilli reemplazará a José Luis Espert en ese puesto. La actriz y modelo pasa al segundo lugar. Completa el podio Sebastián Pareja, además de que todos los hombres de la lista suben lugares.