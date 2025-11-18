Causa Discapacidad: Miguel Calvete se negó a declarar en los Tribunales de Comodoro Py

Miguel Ángel Calvete, señalado como uno de los involucrados en las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) evitó dar declaraciones.

Fue citado a Comodoro Py. Foto: La RZ

Miguel Ángel Calvete se negó a declarar en los Tribunales de Comodoro Py en el marco de la causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El presidente INDECOM (Instituto de Estudio de Consumo Masivo) y el vicepresidente primero de la Confederación de Comercios y Servicios de la República Argentina (CCYSRA) fue señalado como uno de los involucrados.

Calvete fue citado a declarar en la jornada del martes 18 de noviembre y evitó dar declaraciones a la Justicia. El proceso continuará este miércoles 19 con el testimonio de Diego Spagnuolo, el extitular de la Agencia y apuntado como la cabeza de la organización.

Cabe recordar que la Justicia puso en marcha las indagatorias que buscan esclarecer el entramado de supuestos pagos ilegales dentro del organismo estatal luego de haber estado durante tres meses bajo secreto de sumario.

Las imágenes de Diego Spagnuolo ingresando a la casa de Miguel Calvete. Foto: NA.

Renunció Ornella Calvete, hija de Miguel y funcionaria del Ministerio de Economía: el hallazgo de la Justicia

La causa por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) está en movimiento absoluto y se dio a conocer que renunció una funcionaria perteneciente al Ministerio de Economía. Se trata de Ornella Calvete, directora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial, quien en los últimos días, ocupó una función de peso en la Secretaría de Industria y Comercio. Además, es hija de Miguel Calvete, presente en Comodoro Py para ser indagado.

Trabajaba como directora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial y ocupó una función de peso en la Secretaría de Industria y Comercio. Foto: Puntal

La Justicia encontró 700 mil dólares en efectivo en su domicilio y tras el operativo, Calvete presentó la renuncia al Ministerio de Economía. Su salida tomó forma en las últimas horas en un contexto marcado por el avance en la causa por presuntas coimas en Discapacidad.