Facundo Tignanelli habló tras la aprobación del Presupuesto 2026 y la Ley Fiscal Impositiva en la provincia de Buenos Aires: “Siempre el resultado manda”

El diputado provincial y candidato de Fuerza Patria en las elecciones legislativas se refirió a las distintas informaciones trascendidas en las últimas horas que aseguraron que La Cámpora quiere dejar sin financiamiento a Axel Kicillof.

El diputado provincial se refirió a los proyectos aprobados en la Cámara de Diputados y el Senado bonaerense. Foto: El Ágora Digital

Facundo Tignanelli utilizó sus redes sociales en el marco de la aprobación del Presupuesto 2026 y la Ley Fiscal Impositiva en la Cámara de Diputados y el Senado bonaerense. El diputado provincial, que fue candidato de Fuerza Patria en las elecciones legislativas del 26 de octubre, citó un artículo de La Nación y realizó un contundente análisis sobre lo trascendido. “Córtenla con las operaciones berretas”, soltó.

“Boludeces no. Ayer se aprobó fiscal impositiva y presupuesto. La mismas requieren para su aprobación la mayoría simple de ambas cámaras. La ley de financiamiento que ya se encuentra con dictamen de comisión, para ser aprobada requiere de 2/3 de ambas Cámaras”, indicó en primera instancia en su cuenta oficial de Twitter.

“Esa mayoría calificada solo se puede obtener si legisladores de bloques que ayer no acompañaron el presupuesto y fiscal puedan acompañar la ley de financiamiento de la provincia para afrontar las obligaciones existentes.”, explicó Tignanelli.

“Córtenla con las operaciones berretas. Todo el peronismo está trabajando para que salga el financiamiento que necesita la provincia de Buenos Aires”, sostuvo el diputado provincial.

“Cómo último dato. Los tres proyectos antes mencionados son los únicos tres que presentó el Poder Ejecutivo en la Cámara de Diputados este año. El bloque peronista cuenta con 37 diputados sobre 92 (somos la primera minoría). Se presentaron hace apenas 20 días. Dos de tres ya se encuentran aprobados por ambas cámaras. Siempre el resultado manda”, concluyó Tignanelli.