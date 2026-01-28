Jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado. Foto: Noticias Argentinas

Patricia Bullrich mantendrá una reunión con los familiares de Jeremías Monzón, el adolescente que fue asesinado por tres menores en Santa Fe. El encuentro se llevará a cabo este viernes 30 de enero y también participará el abogado Bruno Rugna.

La audiencia se dará en un contexto marcado por el impulso del oficialismo para reducir la edad de imputabilidad con la intención de bajarla de 16 a 13 años. De hecho, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, sostuvo que el umbral debería fijarse en los 12 años.

Monzón fue atacado con armas blancas por tres adolescentes en un hecho de extrema violencia que quedó registrado en un video. Los implicados ya fueron identificados y entre ellos hay una joven de 16 años que permanece detenida.

Bullrich es una de las principales referentes en el Senado en favor de la reforma del régimen penal juvenil y utilizó el caso Monzón para fundamentar su postura. “Jeremías tenía 15 años. Fue torturado y asesinado por menores que se filmaron haciéndolo. Hoy, dos de ellos están libres”, afirmó.

La senadora y exministra de Seguridad también apuntó contra gobiernos anteriores a través de su cuenta oficial de Twitter. “La Ley Penal Juvenil estuvo frenada en el viejo Congreso porque algunos eligieron que no avanzara. El resultado es este: menores que cometen los peores delitos y salen impunes. Sin pena ni consecuencias, creen que tienen libertad para delinquir. En este nuevo Congreso, la ley debe salir. La edad no puede ser excusa”, sostuvo.

Caso Jeremías Monzón: qué dijo el abogado de la familia

Por su parte, el abogado Rugna respaldó públicamente la iniciativa oficial en redes sociales: “El caso demuestra la necesidad urgente de debatir y avanzar en la modificación de la ley incluida la baja en la edad de imputabilidad desde una mirada jurídica responsable”. Además, dialogó con TN y explicó que el objetivo será alcanzar “la mayor pena posible” para la única imputada punible del expediente, una adolescente de 16 años. En el caso, también participaron otros dos menores de 14 y 15 años, que fueron imputados pero no pueden ser condenados penalmente por su edad.

Rugna definió el crimen como un “caso bisagra” y señaló que junto a la familia, impulsa la sanción de lo que denominan “Ley Jeremías”, centrada en la baja de la edad de imputabilidad. “Queremos que la adolescente tenga la condena más alta posible, de 15 años. Queremos que la única responsable punible cumpla con la pena”, precisó.

Jeremías Monzón, el adolescente asesinado de 23 puñaladas, en la provincia de Santa Fe. Foto: NA.

Además, la familia de Monzón encabeza una campaña de recolección de firmas y movilizaciones para presionar al Congreso. En este marco, Rugna advirtió: “Cada diputado o senador que vote en contra de este proyecto va a tener las manos manchadas con la sangre de Jeremías”.