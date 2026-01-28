Jeremías Monzón, el adolescente asesinado de 23 puñaladas, en la provincia de Santa Fe. Foto: NA.

Se realiza una investigación paralela por la causa del brutal crimen de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años que fue asesinado de 23 puñaladas en Santa Fe por otros menores, ya que se difundió el video del asesinato y las autoridades temen que la filtración haya sucedido del mismo círculo policial.

Ezequiel Hernández, a cargo de la fiscalía de Violencia Institucional, lleva a cabo la pesquisa que busca saber los responsables de la divulgación del video por redes sociales y grupos de WhatsApp del momento en el que los tres menores, dos de ellos punibles, mataron de varias puñaladas a Monzón.

En el video, que generó alto impacto social, se observa a los atacantes dentro de un depósito abandonado frente al Estadio de Colón de Santa Fe junto con el adolescente, a quien amenazaron, insultaron y apuñalaron hasta su muerte

En medio de la conmoción por el caso y la crueldad con la que se cometió, familiares y amigos juntan firmas para que se conozca la Ley Jeremías, que busca reducir a 12 años la edad de imputabilidad.

Actualmente hay cinco personas implicadas en el caso, una de ellas es la novia de la víctima, quien se encuentra acusada del asesinato, mientras que también hay dos menores de 14 años, ambos punibles, la mamá de la adolescente y el hermano de uno de los chicos.

Detuvieron a un hermano de los acusados tras amenazar a un joven por Instagram

Un medio hermano de uno de los acusados por el crimen de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años que fue asesinado de 23 puñaladas en Santa Fe, se entregó este lunes en una sede del Ministerio Público de la Acusación (MPA) por amenazar en las redes sociales a un amigo que pidió justicia por la víctima.

Se trata de Maximiliano U., quien era buscado desde el fin de semana tras ser denunciado por formular presuntos amedrentamientos en Instagram contra un joven que reclamó el esclarecimiento del crimen, según informaron medios locales.

“Dejá de subir giladas porque ya te busco”; “¿Querés que te rompa la cabeza?”; y “Te re cago a balazos”, fueron los mensajes por los cuales el damnificado, un joven de 21 años, radicó la denuncia en la Comisaría 14 de San José del Rincón.