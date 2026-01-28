YPF, juicio por expropiación en EEUU, Agencia NA

En un nuevo capítulo del litigio que Argentina enfrenta en Estados Unidos por la expropiación de YPF, el Gobierno rechazó un pedido de los demandantes para revelar información sobre la ubicación y uso de las reservas de oro del Banco Central, que se tramita ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York a cargo de la jueza Loretta Preska. La solicitud había sido planteada por el fondo británico Burford Capital, principal beneficiario del fallo que condenó al país a pagar unos US$16.000 millones por la estatización de la petrolera en 2012.

Además de requerir detalles acerca del oro, los demandantes pidieron que el ministro de Economía, Luis Caputo, declare ante el tribunal sobre ese tema, lo que también fue rechazado por Argentina. Desde la Procuración del Tesoro de la Nación, que representa al Estado en el proceso, sostuvieron que las reservas de oro “son propiedad del Banco Central” y están protegidas por inmunidad de ejecución, por lo que “cualquier requerimiento de información al respecto resulta manifiestamente improcedente”.

El Gobierno destacó que, pese al rechazo a esta petición específica, cumplió con el proceso de “discovery” ordenado por la Justicia estadounidense al entregar más de 115.000 páginas de documentación considerada “razonablemente relevante”. Aun así, los demandantes mantienen que aún faltan datos, especialmente comunicaciones privadas de funcionarios actuales y de gestiones anteriores.

Loretta Preska, jueza del Distrito Sur de Manhattan, Estados Unidos, Juicio contra la estatización de la petrolera YPF

El rechazo a entregar datos sobre el oro se inscribe en la estrategia oficial de defender la soberanía de los activos del Estado y preservar la autonomía del Banco Central, entidad que no está bajo el control directo del Tesoro. Fuentes especializadas explicaron que la negativa busca también evitar que activos no ejecutables sean utilizados para embargar al país en el marco de este proceso.

El caso continuará este jueves 29 de enero con una audiencia entre las partes, donde la delegación nacional buscará sostener su postura ante la jueza Preska y evitar que la Corte de Apelaciones de Nueva York rechace la apelación presentada por la Argentina contra la condena original.