El presidente de la Cámara de Diputados fue uno de los partícipes de la reunión de este viernes 16 de enero. Foto: Noticias Argentinas

La mesa política del Gobierno volverá a reunirse al mediodía de este miércoles 4 de febrero en Casa Rosada para analizar el estado de las negociaciones por la Reforma Laboral y terminar de definir las estrategias y apoyos necesarios en el Congreso antes de su tratamiento en el Senado. El encuentro se dará en plena cuenta regresiva para la discusión prevista para el 11 de febrero, según confirmó Patricia Bullrich.

La reunión fue convocada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y contará con la participación de los principales referentes del oficialismo, incluidos la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el ministro del Interior, Diego Santilli; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

La mesa política del Gobierno este lunes 26 de enero. Foto: prensa Gobierno.

Según detallaron desde el entorno oficial, el principal objetivo del encuentro será repasar cómo vienen las adhesiones al proyecto de “Modernización Laboral” y evaluar los posibles puntos de tensión que puedan surgir durante la votación. “A priori, Patricia hará un pantallazo de cómo viene la votación, puntos que puede generar algún conflicto si es que lo hay y alternativas si eso ocurre”, explicó un integrante de la mesa a Infobae.

El Gobierno apunta a que la iniciativa obtenga media sanción en el Senado dentro de la primera quincena de febrero, como parte de los objetivos de las sesiones extraordinarias. En ese marco, desde Balcarce 50 destacan que, pese a que la negociación está “muy avanzada”, aún quedan aspectos por resolver, especialmente los reclamos planteados por algunos gobernadores y legisladores sobre el impacto fiscal de algunas medidas incluidas en el proyecto.

Reforma Laboral: cuál es el punto que más complica al Gobierno

Uno de los puntos de mayor resistencia gira en torno a la rebaja del Impuesto a las Ganancias para sociedades, cuyo efecto fiscal sobre los recursos coparticipables generó tensiones con gobernadores que temen una pérdida de ingresos para sus jurisdicciones. Esta discusión obligó al Ejecutivo a intensificar la rosca política para encontrar soluciones que permitan sumar apoyos sin resignar el eje de la reforma.

Además, la convocatoria a la mesa se produce en un contexto en el que el oficialismo ya viene desarrollando encuentros con bloques aliados y gobernadores para consolidar respaldos en las distintas etapas de tratamiento. En las últimas semanas, la jefa del bloque en el Senado, Patricia Bullrich, mantuvo reuniones con representantes del llamado “Grupo de los 44”, la mayoría circunstancial que posibilitó al oficialismo aprobar otros proyectos clave, en un intento por establecer acuerdos que faciliten la aprobación de la Reforma Laboral.

Adorni y Santilli mantuvieron un encuentro con los gobernadores de Catamarca y San Juan. Foto: Presidencia

Desde Casa Rosada admiten que este no será probablemente el único encuentro antes de la sesión del 11 de febrero. No descartan reuniones adicionales conforme se acerque la fecha clave en el calendario legislativo.