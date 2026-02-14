Palacio de Tribunales, poder Judicial, Justicia, NA

Con la media sanción en el Senado de la Reforma Laboral, el Gobierno ajusta los últimos aspectos de la estrategia para blindar el proyecto de ley frente a los previsibles cuestionamientos en los tribunales que anticipan que se llevarán a cabo. De acuerdo con lo que confirmó a Infobae una fuente clave que participa en su elaboración, en el oficialismo proyectan que la definición final del tema se dará en la Corte Suprema.

Si logra la aprobación total durante el período de sesiones extraordinarias y luego es promulgada por el Poder Ejecutivo, en la Casa Rosada prevén la apertura de una etapa marcada por presentaciones judiciales que surgirán tanto desde sectores del ámbito judicial como desde el sindicalismo.

Para enfrentar ese escenario, se encuentra trabajando un equipo de especialistas en asuntos legales desde hace meses en el armado del plan, que se maneja con estricta reserva. En esa tarea intervienen la Secretaría de Legal y Técnica, encabezada por María Ibarzabal; la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN), conducida por Santiago Castro Videla; y el Ministerio de Justicia, bajo la órbita del secretario Sebastián Amerio. Todos responden al círculo cercano del asesor presidencial Santiago Caputo.

“Estamos trabajando en prevenir la judicialización que sabemos que va a ocurrir. Descontamos que termina en la Corte, afortunadamente solo hay un laboralista”, señaló a Infobae una voz con llegada directa al despacho presidencial en referencia al integrante del Máximo Tribunal, el constitucionalista Horacio Rosatti.

Con el antecedente del amparo impulsado por los gremios contra el capítulo laboral de la Ley de Bases, en el oficialismo dan por hecho que los aspectos que generarán mayor resistencia sindical serán la prioridad de los convenios por empresa, que establece que los acuerdos firmados a nivel provincial se impondrán sobre los de alcance nacional, además de la restricción de la ultraactividad de los convenios colectivos y la nueva fórmula para calcular indemnizaciones, entre otros puntos.

También advierten que el propio Poder Judicial pondrá en discusión la decisión del Estado de transferir la Justicia del Trabajo al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mediante el Decreto 95/2026, el Gobierno facultó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para suscribir los convenios de traspaso. La controversia se centra en la disputa por el control efectivo de los tribunales laborales y tiene su origen en la reforma constitucional de 1994, cuando la Ciudad obtuvo autonomía y la atribución de organizar su propio sistema judicial.

Hasta ese momento, la Justicia del Trabajo funcionó bajo la órbita nacional, con magistrados y cámaras de apelaciones designados por el Estado, una situación que la Corte Suprema consideró transitoria. “No corresponde que la justifica intervenga porque está en la Constitución, los fallos de la Corte avalan esto y es el deber ser de un sistema federal”, sostuvo una fuente judicial al tanto del proceso.

A pesar de que la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) pidió mantener encuentros con la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich; la vicepresidenta Victoria Villarruel; y representantes de otras bancadas, el oficialismo avanzó con el debate y consiguió la media sanción a la espera de la aprobación definitiva en Diputados hacia fines de febrero.

En simultáneo, dentro del gobierno de Milei ratifican la vigencia de la Reforma Laboral mientras ultiman los detalles del plan judicial que se mantiene en reserva. “Es obvio que van a tratar de pararla, pero no deberían tener éxito. Intentarán discutir todo, con justicia laboral a medida, pero van a perder”, afirmó ante Infobae uno de los protagonistas del armado.