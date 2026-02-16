Votación de la reforma laboral en el Senado. Foto: NA

En medio del debate por la modificación del artículo de las licencias médicas de la reforma laboral, desde la oposición advirtieron que si llegan a haber cambios en el proyecto, este debería volver al Senado, donde ya obtuvo la media sanción.

Así lo expresó el jefe de bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, quien afirmó que “cualquier cambio que le quieran hacer al proyecto, tiene que volver al Senado”.

Previo al debate de la reforma laboral en comisiones de Diputados, Martínez explicó: “No solo queremos eliminar ese artículo, de las licencias, sino que partimos de un rechazo en general. En ese caso el Senado, como cámara de origen, tendrá que volver a dictaminar, a favor o en contra de los cambios introducidos en Diputados. A partir de eso habrá o no ley”.

Germán Martínez, jefe de bloque de Unión por la Patria en Diputados. Foto: NA

En diálogo con Futuröck FM, el jefe de bloque de UxP dijo la reforma laboral podría judicializarse en caso de convertirse en ley, aunque esa acción debería ser impulsada por los sindicatos.

“La vía de la judicialización habrá que trabajarla sobre el texto definitivo. Sería muy bueno que si esa vía existiese, la plantearan los perjudicados. Cualquier acción que se haga en se sentido debería ser coordinada con el movimiento obrero”, afirmó.

El Gobierno modificará el artículo de las licencias médicas de la reforma laboral

La senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, afirmó este domingo que el Gobierno modificará el artículo del proyecto de reforma laboral que reduce el salario para las licencias médicas en casos de enfermedades severas. El cambio llega en medio de las críticas por la controversial medida.

“Vamos a hacer una modificación enfermedades severas, degenerativas o irrecuperables y vamos a dejar un 100% del salario”, señaló la legisladora y advirtió: “Será solo cuando haya corroboración fehaciente del caso”.

La senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich. Foto: NA

En diálogo con TN, Bullrich explicó que todavía se está debatiendo cómo será la modificación: “Vamos a ver si lo hacemos por Diputados. Lo estamos hablando con Martín Menem. No sé si lo hacemos por reglamentación o lo buscamos con artículo de ley como otra ley”, afirmó.

La presidenta del bloque de LLA apuntó además contra la oposición, que cuestionó este artículo y aseguró que fue incluido a último momento: “No fue así, lo discutimos con todos los bloques. Estuvo casi 15 días antes”, señaló.

Y sumó: “Es un tema muy sensible, pero así como hay una mafia en la litigiosidad, hay también una mafia con los certificados médicos”.

Qué dice el artículo de la reforma laboral que modificará el Gobierno

El artículo al que hizo mención la senadora es el 44, que modifica el 208 de la Ley de Contrato de Trabajo y establece que, en caso de sufrir un accidente o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo -y que impida dicha prestación-, el trabajador cobrará el 50% de su sueldo.

En tanto, si el impedimento a prestar servicios no fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador del riesgo que implicaba para su salud, percibirá el 75% de la remuneración.

Además, el texto aprobado en el Senado y que deberá ser tratado en Diputados plantea que si el trabajador sufre una recaída no será considerada una enfermedad distinta.

La polémica se desató tras la aprobación en la Cámara Alta, ya que algunos legisladores sostienen que la cuestión sobre las licencias por enfermedad se agregó a último momento.