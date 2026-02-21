Senado de la Nación. Foto: NA

El Gobierno afronta jornadas intensas hasta el cierre de febrero, ya que se desarrollan los últimos días de las sesiones extraordinarias en el Congreso. En este marco, se definen proyectos de ley fundamentales para La Libertad Avanza, como la reforma laboral y la baja en la edad de imputabilidad.

El bloque oficialista, así como sus aliados, solicitaron de manera formal las sesiones en el Senado para el jueves 26 y viernes 27 de febrero a las 11, dentro del marco del Decreto N° 24/2026, que rige del 2 al 27 de febrero.

Las notas, dirigidas a la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, fueron firmadas por jefes de bloque y senadores que solicitaron formalmente la convocatoria para abordar distintos proyectos incluidos en el temario de extraordinarias.

Para el 26 de febrero está previsto el tratamiento del pliego de Fernando Iglesias (P.E. 175-2025), el Proyecto de Régimen Penal Juvenil (C.D. 33-2025) y la iniciativa de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial (Ley 26.639).

En tanto, para el 27 de febrero se convocó a debatir el Proyecto de Ley de Modernización Laboral (P.E. 159-2025) y el Acuerdo Unión Europea–Mercosur (C.D. 34-2025), uno de los puntos centrales de la agenda económica del oficialismo.

De esta manera, la Cámara alta afrontará dos jornadas consecutivas de debate sobre reformas estructurales y acuerdos internacionales clave, en el cierre del período de sesiones extraordinarias.

El Gobierno del presidente Javier Milei enfrenta una semana clave, ya que podría cerrar el período de sesiones extraordinarias con dos victorias de peso, justo una semana después del cuarto paro general impulsado por la CGT.

Punto por punto, las modificaciones que incluye la reforma laboral

Negociación colectiva y convenios

Convenios por empresa: Los convenios de ámbito mayor no podrán modificar el contenido de los convenios de ámbito menor. Se descentraliza la negociación colectiva y pierden peso las estructuras sindicales en la representación de derechos colectivos de nivel superior.

Ultraactividad: Los convenios colectivos vencidos ya no mantienen todos sus efectos hasta que se firme uno nuevo. Solo seguirán vigentes las normas referidas a las condiciones de trabajo.

Salarios, indemnizaciones y juicios

Salario “dinámico”: Se habilita que, por negociación colectiva (actividad, rama, región, empresa), acuerdo individual o decisión unilateral del empleador , se incorporen componentes retributivos adicionales, transitorios, fijos o variables, por encima del salario.

Indemnizaciones : Se sostiene el criterio de un mes de sueldo por año de servicio (o fracción mayor a tres meses), calculado sobre la mejor remuneración mensual, normal y habitual del último año (o del período trabajado, si fuese menor). En los despidos sin causa , no inciden pagos no mensuales como aguinaldo , vacaciones o premios no mensuales .

Cancelación de sentencias : Las condenas judiciales laborales podrán pagarse en hasta 6 cuotas mensuales consecutivas (hasta 12 cuotas en pymes ), ajustadas por IPC y con una tasa de interés del 3% anual.

Fondo de Asistencia Laboral (FAL): Se crea para financiar despidos, con una contribución mensual del 1% para grandes empresas y del 2,5% para micro, pequeñas y medianas. A cambio, habrá descuentos en contribuciones patronales.

Jornada, banco de horas y vacaciones

Banco de horas: Se elimina la compensación monetaria por la realización de horas extra. Se permite reponer más horas en un día con menos en otro. Se establece una jornada máxima de 12 horas con 12 horas obligatorias de descanso.

Vacaciones: Podrán dividirse con un mínimo de 7 días corridos por tramo. El empleador deberá notificar por escrito con 45 días de anticipación, salvo que convenios o acuerdos sindicales establezcan sistemas distintos.

Moneda de pago y antigüedad

Pago en moneda local o extranjera : Se incorpora la posibilidad de remunerar en moneda extranjera , además de moneda nacional, en especie, habitación o alimentos.

Antigüedad: Se computa el tiempo de servicio anterior si el trabajador reingresa con el mismo empleador. Si transcurren más de 2 años entre el cese y el reingreso, ese tiempo no se computa.

Sindicatos, asambleas y huelga

Cuotas y asambleas : Se fija un tope del 2% a las cuotas solidarias . Las asambleas solo podrán realizarse en los establecimientos con autorización del empleador . Delegados tendrán hasta 10 horas mensuales retribuidas para funciones gremiales.

Limitación al derecho de huelga: Se declaran numerosas actividades como “servicios esenciales” (deben garantizar 75% de cobertura) y “servicios trascendentales” (mínimo 50%).

Plataformas

Repartidores: Se los define como “prestadores independientes”, sin relación de dependencia. Las plataformas deberán contratar seguros de accidentes y brindar capacitación.

Justicia laboral

Competencia: Se dispone el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires.

