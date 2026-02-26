Nación empezará a pagar su deuda con la caja jubilatoria de Neuquén. Foto: X @Rolo_Figueroa

Neuquén llegó a un acuerdo con el Gobierno de Javier Milei para resarcir la deuda que Nación mantiene con el Instituto Nacional de Seguridad Social (ISSN), un reclamo histórico de la provincia.

El convenio fue firmado este jueves por el gobernador Rolando Figueroa, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el director ejecutivo de la ANSES, Fernando Omar Bearzi.

Cabe recordar que el pago de la deuda se definió después de una extensa ronda de negociaciones con el Ejecutivo.

Cómo será el pago de la deuda al ISSN de Neuquén

Según indicó Diario RÍO NEGRO, en primera instancia el Gobierno Nacional transferirá $48.000 millones, mientras se espera que se calcule el monto total a cancelar. Esa tarea será llevada a cabo por una auditoria en la que participarán técnicos provinciales y nacionales. En esa línea, se estima que se desarrolle un plan de pagos de 12 cuotas de aproximadamente $4.000 millones.

El anuncio del pago de la deuda se dio a conocer este mismo jueves, minutos de que se empezara a debatir en el Sanado la modificación a la ley de Glaciares.

Nación empezará a pagar su deuda con la caja jubilatoria de Neuquén. Foto: X @Rolo_Figueroa

Cuál era el reclamo de Neuquén

El gobernador Figueroa había afirmado en diciembre que Nación se había comprometido a realizar una auditoría nacional en enero para determinar el monto adeudado y el inicio de los pagos.

En aquella instancia señaló que, más allá de la negociación, no estaba en duda la edad jubilatoria ni el régimen previsional vigentes en Neuquén.

En tanto, el planteo neuquino era que Nación debía reconocer el aporte por haber homologado de forma parcial el régimen del ISSN. Ese plan de normalización contemplaba un total de cinco puntos, de los cuales Neuquén ya había aplicado dos