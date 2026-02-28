Se pretende desarticular la base espacial China ubicada en Neuquén. Foto: CONAE

La publicación de un informe del Congreso de Estados Unidos llamado “Atrayendo a América Latina hacia la órbita de China” encendió alertas en el plano geopolítico al poner el foco en la infraestructura espacial china instalada en Argentina y su posible utilización con fines duales, es decir, tanto civiles como militares. El documento analiza el avance del programa espacial de Beijing en distintos puntos del mundo y advierte que algunas de estas instalaciones, presentadas oficialmente como proyectos científicos, podrían integrarse a sistemas de apoyo estratégico del Ejército Popular de Liberación. En ese contexto, la estación ubicada en Neuquén vuelve a quedar en el centro del debate internacional y se sumaron los casos en San Juan y Santa Cruz.

El estudio fue elaborado por una comisión del Congreso norteamericano especializada en el seguimiento de la competencia estratégica con China. Allí se sostuvo que la expansión de la red de estaciones terrestres de China le permite mejorar su capacidad de seguimiento satelital, control de misiones espaciales y recopilación de información. Según el análisis, este tipo de infraestructura en el exterior podría aportar ventajas en comunicaciones militares, navegación y observación, lo que genera preocupación en Estados Unidos sobre su presencia en América Latina.

Base china - Neuquén

“China solo está invirtiendo en operaciones espaciales en Latinoamérica para impulsar su agenda y socavar la influencia de Estados Unidos en el espacio”, expuso el presidente del Comité Selecto, John Moolenaar.

La estación china en Neuquén, bajo la lupa en EEUU

La base espacial instalada en la Patagonia fue construida en el marco de acuerdos de cooperación científica entre ambos países y está administrada por la Agencia China de Lanzamiento y Control de Satélites. Su función declarada es el apoyo a misiones de exploración lunar y a programas de investigación del espacio profundo.

Sin embargo, el informe estadounidense plantea que la dependencia operativa de organismos vinculados al aparato militar chino abre interrogantes sobre el uso real de las instalaciones y el nivel de control efectivo que tiene el Estado argentino sobre las actividades que se desarrollan en el lugar.

Desde Argentina, se remarcó que el convenio establece fines exclusivamente pacíficos y que la Comisión Nacional de Actividades Espaciales cuenta con mecanismos de supervisión. El acuerdo también prevé participación científica local y beneficios en materia de cooperación tecnológica.

A pesar de eso, el informe del Congreso de Estados Unidos sugirió que las características técnicas de este tipo de estaciones permiten su integración a redes globales de apoyo a operaciones espaciales de carácter militar, lo que alimentó el debate sobre soberanía, transparencia y control. Además, el documento se inscribe en un escenario de creciente rivalidad entre Estados Unidos y China por el liderazgo tecnológico y estratégico en el ámbito espacial.

Para la Casa Blanca, la infraestructura de seguimiento y comunicaciones distribuida en distintos continentes es un elemento clave para sostener operaciones de defensa y ampliar su capacidad de vigilancia. En ese marco, América Latina aparece como una región de interés para ambas potencias no solo por su ubicación geográfica, sino también por su potencial para el desarrollo de nuevas alianzas en ciencia y tecnología.

Base áerea china - Neuquén

Consecuencias políticas y estratégicas de la base militar china en Neuquén

La difusión del informe del Congreso de EEUU podría tener impacto en la agenda diplomática y en el debate interno sobre los acuerdos de cooperación con China. La discusión no se limita al plano técnico, sino que involucra definiciones sobre política exterior, inserción internacional y desarrollo científico.

Mientras algunos sectores destacan las oportunidades que ofrecen este tipo de proyectos para el sistema tecnológico nacional, otros advierten sobre los riesgos de quedar atrapados en la disputa entre las principales potencias globales.