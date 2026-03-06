Aeropuerto Internacional Ezeiza. Foto: NA

La situación de incertidumbre para un grupo de más de 630 ciudadanos argentinos varados debido a la crisis bélica en Medio Oriente comenzó a encontrar una vía de solución. Este viernes 6 de marzo, fuentes oficiales ratificaron que entre el domingo 8 y el lunes 9 de marzo despegarán dos vuelos desde Dubai con destino a Buenos Aires ante la imposibilidad de regresar por sus propios medios.

El esquema de repatriación se realizará a través de la aerolínea Emirates Airlines: partirán de la ciudad de Dubai, realizarán una escala técnica en Río de Janeiro y aterrizarán en Buenos Aires. Las negociaciones diplomáticas para concretar este traslado fueron lideradas por el área de Cancillería, encabezada por Pablo Quirno, en conjunto con el secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, y el embajador en Emiratos Árabes Unidos, Jorge Arambarri.

Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Foto: NA.

El desafío logístico del Gobierno para repatriar a los argentinos varados en Medio Oriente

Si bien el puente aéreo principal se establecerá desde Dubai, la mayoría de los argentinos afectados se encontraban originalmente en Israel y Qatar. El cierre de los espacios aéreos, consecuencia directa de los ataques y represalias entre las potencias involucradas en el conflicto, obligó a las sedes diplomáticas a implementar un esquema de priorización que busca organizar el traslado considerando situaciones de vulnerabilidad, tales como menores de edad o personas con complicaciones de salud.

Sobre la complejidad de las gestiones diplomáticas, el canciller Pablo Quirno detalló: “Nos estamos ocupando desde el consulado y la embajada en posicionarnos en los diferentes vuelos. El espacio aéreo está cerrado y se abre esporádicamente. El lunes estuvieron cerrados el 99% de los vuelos; el martes, un 98%; y hoy (por el miércoles) se abrió un 68%, con lo que los espacios son limitados. Nosotros recomendamos esperar en Dubái, porque estamos trabajando con las compañías aéreas que tienen vuelos de regreso. Pero solo allí hay 1.500 varados de todo el mundo”.

Conferencia de prensa del canciller de la Nación. Foto: Captura de pantalla Vocería Presidencial

Mientras el operativo de evacuación avanza, las embajadas argentinas continúan monitoreando las rutas terrestres disponibles hacia países con conectividad aérea estable, manteniendo comunicación directa con los ciudadanos varados para brindar asistencia en un escenario que a seis días del inicio de las hostilidades, sigue siendo altamente volátil.