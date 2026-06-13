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Temperaturas y lluvias en San Juan: los datos del tiempo hoy, 13 de junio de 2026

Hoy en San Juan se espera una temperatura mínima de 5° y una máxima de 12°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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El hombre debió quedar internado en el Hospital Rawson de San Juan y en estado crítico.
El hombre debió quedar internado en el Hospital Rawson de San Juan y en estado crítico. Foto: Gobierno de San Juan.
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Si vivís en San Juan o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 12°. Con un cielo parcialmente nuboso, la jornada en San Juan promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 13 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en San Juan

Mañana
Nubes y claros
Viento
Sur 7 - 13 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
Viento
Sur 22 - 49 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
Viento
Sureste 10 - 27 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Juan se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 12°.

Viento: 24 - 50 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 13° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Juan.

Máxima: 12°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:30
Puesta del sol18:37
Horas de luz10h 7m
Fase lunarMenguante
Iluminación3%

Radar meteorológico – San Juan

¿Cómo estará el tiempo hoy en San Juan?

Para este 13 de junio de 2026, el pronóstico en San Juan indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 12°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Juan?

El sol sale hoy en San Juan a las 08:30 y se pone a las 18:37, dando aproximadamente 10h 7m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Juan?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Juan es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Juan?

El pronóstico para hoy en San Juan indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Juan?

Para este 13 de junio de 2026, los vientos en San Juan soplarán a una velocidad de 24 - 50 km/h.

Ubicación de San Juan

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° Sur 2 - 4 km/h 0% Nubes y claros
02:00 10° Sur 2 - 5 km/h 0% Nubes y claros
03:00 10° Sur 2 - 4 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Sur 1 - 3 km/h 0% Nubes y claros
05:00 10° Suroeste 1 - 3 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Suroeste 1 - 3 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Suroeste 2 - 4 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Sur 4 - 7 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Sur 7 - 13 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Sureste 8 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 10° Sureste 9 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 11° 11° Sureste 17 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 11° 11° Sur 20 - 42 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 11° 11° Sur 21 - 44 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 10° 10° Sureste 23 - 49 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 Sureste 24 - 50 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 Sur 22 - 49 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 Sur 19 - 46 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 Sureste 17 - 39 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 Sur 16 - 35 km/h 0% Cubierto
21:00 Sureste 13 - 32 km/h 0% Cubierto
22:00 Sureste 10 - 27 km/h 0% Cubierto
23:00 Sureste 6 - 21 km/h 0% Cubierto
24:00 Este 4 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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