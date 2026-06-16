Alerta por falta de fondos de PAMI: clínicas amenazan con cortes de servicios y los jubilados podrían quedar sin atención

Medicamentos PAMI Foto: PAMI

El PAMI atraviesa profunda crisis económica y entró en una situación límite: a partir del próximo martes, clínicas de todo el país agrupadas en diversas cámaras de salud anunciaron que suspenderán la asignación y otorgamiento de nuevos turnos para consultorios externos en todas las especialidades.

“Sin una recomposición urgente de los valores y la regularización de los pagos adeudados, las instituciones no pueden afrontar la compra de insumos críticos ni cumplir con las obligaciones salariales y honorarios profesionales. Ratificamos que estas medidas buscan garantizar la continuidad mínima de los servicios y evitar el colapso del sistema. Hacemos responsable al Estado nacional por el impacto sanitario que esta situación genera en los afiliados al PAMI”, explicaron desde CAPRESS (Camara de Prestadores de Salud de la Seguridad Social).

PAMI, ambulancia. Foto: x/PAMI_org_ar

Al mismo tiempo, adelantaron que las próximas medidas serán tendientes a la suspensión de atención programada en consultorios externos, manteniendo únicamente el seguimiento de pacientes con patologías crónicas críticas preexistentes y la suspensión por tiempo indeterminado de la realización de “cirugías y procedimientos programados” no de urgencia.

La respuesta del Gobierno y la palabra del PAMI

En el Gobierno comenzaron a evaluar una recomposición presupuestaria para evitar la crisis.

Clínicas y hospitales de PAMI. Foto: PAMI.

La idea que trascendió en Casa Rosada fue motorizar partidas gracia a una decisión de Luis Caputo, titular de Hacienda y el funcionario que se encarga de asignar partidas. Pero todavía no hubo novedades al respecto.

Paralelamente, el titular del PAMI, Esteban Leguízamo, sostuvo que el organismo “no está en una crisis profunda, está sufriendo un estrés financiero y lo estamos ordenando”.

Clínicas y hospitales de PAMI. Foto: PAMI.

“La gente vive más y por suerte vive más, porque eso es logro de la medicina. Pero bueno, eso lleva a un reordenamiento del sistema, a mayores gastos en enfermedades crónicas, en medicamentos, y eso obviamente al instituto le impacta en forma directa”, apuntó el funcionario en su última entrevista periodística.