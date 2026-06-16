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Milei quiere retomar las giras por el interior del país y desembarca en Rosario y Tucumán: la agenda del presidente

El líder de La Libertad Avanza planea estar en ambas provincias previo a su gira internacional por España, Paraguay y Estados Unidos en pleno Mundial 2026. Los detalles de su itinerario.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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Javier Milei en Santa Fe.
Javier Milei en Santa Fe. Foto: REUTERS
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Javier Milei reactivará su agenda de visitas a las provincias argentinas durante las próximas fechas patrias del calendario oficial. El cronograma gubernamental contempla la realización de dos actos institucionales de alta visibilidad en Santa Fe y Tucumán, de modo que las autoridades de la Casa Rosada buscan relanzar el esquema de recorridas federales que permanecía interrumpido debido a las derivaciones del escándalo patrimonial del jefe de Gabinete.

El primer desplazamiento del jefe de Estado se concretará este sábado 20 de junio en la ciudad de Rosario para encabezar el acto central del Día de la Bandera. La ceremonia oficial replicará el formato del período anterior en el Monumento a la Bandera junto al gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Pablo Javkin.

La segunda escala de Milei tendrá lugar el próximo 9 de julio en la provincia de Tucumán en el marco del Día de la Independencia. Las autoridades gubernamentales seleccionaron nuevamente el histórico edificio de la Casa Histórica junto al gobernador Osvaldo Jaldo para el desarrollo de las actividades oficiales.

Los antecedentes y los objetivos de las visitas de Milei a las provincias

  • El Pacto de Mayo: la Casa Histórica tucumana funcionó como la sede principal para la firma del acuerdo político con 18 gobernadores en 2024.
  • El antecedente de 2025: las malas condiciones climáticas y la escasa asistencia de mandatarios obligaron a trasladar el festejo del año pasado al Campo Argentino de Polo.
  • El Tour de la Gratitud: el plan original de finales de 2025 para reforzar el armado electoral solo llegó a concretar visitas a Córdoba y Buenos Aires.
  • Última aparición interna: Milei no realizaba actividades masivas en el interior desde su disertación de mediados de marzo en el Foro Económico del NOA.

La cargada agenda internacional de Javier Milei para el cierre de junio 2026

Las tensiones en la mesa política por la continuidad de Manuel Adorni en el Gabinete coincidirán con una serie de giras internacionales programadas por el Ejecutivo. Las oficinas diplomáticas coordinan los detalles logísticos de los vuelos oficiales que trasladarán al primer mandatario hacia Europa y diferentes puntos del continente americano.

De esta manera, el cronograma de los próximos viajes al exterior quedó de la siguiente manera:

  • Conferencia en Madrid: partirá el 24 de junio hacia España por tres días para disertar en la CEU Universidad de San Pablo y reunirse con empresarios.
  • Cumbre del Mercosur: participará el 30 de junio en el encuentro de presidentes que se desarrollará en Asunción tras el acuerdo con la Unión Europea.
  • Festejos en Estados Unidos: concretará su viaje número 18 a territorio norteamericano para celebrar el Día de la Independencia junto a Donald Trump.
  • Exclusión del Mundial: el Gobierno aclaró que la comitiva presidencial no asistirá a ningún partido del Mundial 2026.
  • Distinción en Francia: el embajador Ian Sielecki confirmó la presencia de Milei en la “Argentina Week” de París proyectado para septiembre para recibir un galardón junto al Nobel Philippe Aghion.
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Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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