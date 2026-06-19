Adrián Ravier brindó su primer mensaje como vocero presidencial: “Trataré de aportar un granito de arena”

Adrián Ravier. Foto: X

Adrián Ravier es el nuevo vocero presidencial del gobierno de Javier Milei. El anuncio fue realizado este viernes 19 de junio por Manuel Adorni, quien había dejado el puesto vacante para convertirse en jefe de Gabinete, y el economista brindó su primer mensaje al frente de la comunicación oficial.

“Mi agradecimiento al Presidente Milei por la confianza para otorgarme esta nueva función. Estaré asumiendo la semana próxima y trataré de aportar un granito de arena para comunicar los logros del gobierno y dar respuestas a las dudas que puedan surgir en este proceso de transformación hacia una nueva Argentina”, indicó Ravier en su cuenta de Twitter.

“Todos los éxitos en esta nueva etapa Adrián querido. Gran desafío por delante: serás la voz de quién está haciendo grande a la Argentina nuevamente”, expresó Adorni en el anuncio realizado. La Vocería Presidencial había quedado acéfala desde el pasado 4 de noviembre de 2025, ya que el Gobierno no designó a nadie tras el traspaso su traspaso como jefe de Gabinete.

¿Quién es Adrián Ravier, el nuevo vocero presidencial?

Economista, docente universitario, escritor y diputado nacional por La Pampa, el nuevo funcionario nacional es una de las figuras más cercanas a Javier Milei dentro de La Libertad Avanza y comparte con el mandatario una fuerte afinidad ideológica.

Nacido en Buenos Aires el 29 de noviembre de 1978, se graduó como licenciado en Economía en la Universidad de Buenos Aires, realizó una maestría en Economía y Administración de Empresas en ESEADE y obtuvo un doctorado en Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos de España.

Adrián Ravier junto a Javier Milei. Foto: X

A lo largo de su carrera académica dio clases en universidades argentinas y del exterior, además de publicar numerosos trabajos vinculados a la teoría económica y la Escuela Austríaca. Ravier fue director académico de la Fundación Faro, el think tank libertario vinculado a La Libertad Avanza, y en 2025 resultó electo diputado nacional por la provincia de La Pampa.

Además, es autor de varios libros sobre economía y en los últimos años profundizó su relación con Milei, con quien escribió La batalla por la macroeconomía: el debate abierto entre Keynes, Friedman, Lucas y Hayek.