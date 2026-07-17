Ni 15 ni 30 minutos: FIFA confirmó cuánto durará el entretiempo de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España

MetLife Stadium, el estadio de la final del Mundial 2026. Foto: FIFA

A pocos días de que la Selección Argentina y España disputen la final del Mundial 2026 en el Estadio MetLife de Nueva York, la FIFA terminó con el misterio en torno a una de las grandes novedades. Tras una oleada de rumores que hablaban de un parate cercano a la media hora, la organización dio a conocer el tiempo exacto que durará el revolucionario entretiempo de la gran final.

Por primera vez en la historia de los mundiales, el tradicional descanso de 15 minutos quedará archivado. El entretiempo se extenderá de manera oficial a 17 minutos exactos, un margen medido al milímetro que incluirá el armado y desarmado de la imponente escenografía sobre el césped y el desarrollo de un show musical sin precedentes para el fútbol calcado del formato del Halftime Show del Super Bowl de la NFL.

Los detalles del show de entretiempo en la final del Mundial 2026

Mientras los cuerpos técnicos de Lionel Scaloni y Luis de la Fuente diagraman la estrategia para los segundos 45 minutos más importantes de sus vidas, el espectáculo en las tribunas estará asegurado por un elenco de celebridades globales. La curaduría artística de todo el evento quedó a cargo de Chris Martin, líder de Coldplay, quien coordinó una grilla que promete hacer historia.

El megaevento de medio tiempo contará con las presentaciones en vivo de Shakira, Madonna, Justin Bieber y BTS. Con la confirmación de las estrellas, la expectativa de los fanáticos se trasladó inmediatamente a los repertorios elegidos abriendo paso a fuertes especulaciones en el mundo del pop:

La incógnita de Shakira: el gran interrogante de la tarde pasa por saber con qué hit abrirá su set la colombiana. Las apuestas ubican como gran favorita a Waka Waka , el icónico himno de Sudáfrica 2010 que quedó grabado a fuego en la memoria futbolera, secundado por otros grandes éxitos de su carrera.

El clásico de la Reina del Pop: por el lado de Madonna, la expectativa está puesta en el impacto inicial. Entre las opciones que se barajan con más fuerza para romper el hielo en el MetLife aparece Like a Virgin, una de las canciones más emblemáticas de su trayectoria.

Con el aporte juvenil de Justin Bieber y el fenómeno global del K-pop con BTS, el descanso del domingo a las 16 dejará de ser una simple pausa de vestuario para transformarse en un show masivo que buscará trascender los límites del deporte.