Fixture Mundial 2026: horario y dónde ver la gran final este domingo 19 de julio

Mostafa Ahmed Shobeir le atajó un penal a Lionel Messi en el Argentina vs Egipto por los 8vos de final del Mundial 2026. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

El Mundial 2026 está llega a su fin y este domingo 19 de julio se juega la gran final: España vs Argentina. En esta nota, la agenda completa del día con los horarios y los datos para seguir el partido en vivo por TV y streaming.

Mundial 2026: quién juega este domingo 19 de julio

Este domingo 19 de julio juegan España vs Argentina por la final del Mundial 2026.

Fixture del Mundial 2026: hora y estadio de España vs Argentina

España vs Argentina - 16:00hs - Nueva York Nueva Jersey Stadium

Dónde ver en vivo España vs Argentina

España vs Argentina: TV Pública (canales 8 y 999 de Telecentro), TyC Sports (canales 106 y 1018 de Telecentro), Telefe (canales 12 y 1001 de Telecentro), Disney+ Premium, Telecentro 4K, DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+

Cómo llegaron España y Argentina a la final del Mundial 2026

España terminó 1° del Grupo H con 7 puntos. En los 16avos de final goleó 3 a 0 a Austria, en los octavos eliminó a Portugal 1 a 0, en los cuartos de final venció 2 a 1 a Bélgica y en la semifinal le ganó a Francia 2 a 0.

Por su parte, Argentina terminó 1° del Grupo J con 9 puntos y en los 16avos de final le ganó 3 a 2 a Cabo Verde. En los octavos, eliminó a Egipto 3 a 2, en los cuartos de final venció 3 a 1 a Suiza y en la semifinal le ganó 2 a 1 a Inglaterra.

Los últimos campeones en Mundiales

Las últimas tres selecciones que lograron quedarse con la Copa del Mundo son:

Mundial Qatar 2022: Argentina

Mundial Rusia 2018: Francia

Mundial Brasil 2014: Alemania

Mundial 2026: el cuadro con todos los cruces y resultados

Qué selecciones quedaron eliminadas del Mundial 2026

De los 48 clasificados para la edición con más equipos de la historia de la Copa del Mundo los 46 eliminados hasta ahora son:

Inglaterra (semifinales)

Francia (semifinales-jugará el 3° puesto)

Suiza (cuartos de final)

Noruega (cuartos de final)

Bélgica (cuartos de final)

Marruecos (cuartos de final)

Canadá (octavos de final)

Paraguay (octavos de final)

Brasil (octavos de final)

México (octavos de final)

Portugal (octavos de final)

Estados Unidos (octavos de final)

Egipto (octavos de final)

Colomba (octavos de final)

Sudáfrica (16avos de final)

Japón (16avos de final)

Alemania (16avos de final)

Países Bajos (16avos de final)

Costa de Marfil (16avos de final)

Suecia (16avos de final)

Ecuador (16avos de final)

República Democrática del Congo (16avos de final)

Senegal (16avos de final)

Bosnia y Herzegovina (16avos de final)

Austria (16avos de final)

Croacia (16avos de final)

Argelia (16avos de final)

Australia (16avos de final)

Cabo Verde (16avos de final)

Ghana (16avos de final)

Corea del Sur (Fase de Grupos)

República Checa (Fase de Grupos)

Qatar (Fase de Grupos)

Escocia (Fase de Grupos)

Haití (Fase de Grupos)

Turquía (Fase de Grupos)

Curazao (Fase de Grupos)

Túnez (Fase de Grupos)

Irán (Fase de Grupos)

Nueva Zelanda (Fase de Grupos)

Uruguay (Fase de Grupos)

Arabia Saudita (Fase de Grupos)

Irak (Fase de Grupos)

Jordania (Fase de Grupos)

Uzbekistán (Fase de Grupos)

Panamá (Fase de Grupos)

Enterate de todas las novedades, resultados y curiosidades del Mundial 2026 en Canal 26