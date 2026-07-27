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El pueblo serrano que regala oro a quienes lo visitan en vacaciones de invierno: dónde queda y cómo participar

Este rincón argentino lanzó una propuesta inédita para las vacaciones de invierno: sortear muestras de oro de 18 quilates entre quienes visiten la localidad.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
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La Carolina, un viaje a la historia. Foto: agenciasanluis
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En plena temporada de vacaciones de invierno, un pequeño pueblo de San Luis se convirtió en noticia por una propuesta tan llamativa como singular: regalar muestras de oro de 18 quilates a los turistas que elijan recorrer sus calles y paisajes serranos. La iniciativa se desarrolla en La Carolina, una localidad con una profunda historia minera ubicada en el corazón de las sierras puntanas.

Reconocido por su tranquilidad, su arquitectura colonial y sus atractivos naturales, este destino apuesta a una acción original para captar visitantes y fortalecer su identidad local. El premio elegido no es casual: el oro forma parte de la historia y del presente económico de la comunidad.

Oro gratis en La Carolina: la iniciativa del pueblo de San Luis para atraer visitantes en vacaciones de invierno

El municipio lanzó un sorteo diario mediante el cual entregará una muestra de oro de 18 quilates durante diez jornadas consecutivas. La propuesta está dirigida a quienes visiten el pueblo durante el receso invernal y busca generar un incentivo adicional para conocer la localidad.

La Carolina, San Luis. Foto: Instagram @paisajes_l_ph

La iniciativa también pone en valor una de las actividades históricas de la región. Desde hace décadas, el metal es obtenido de los arroyos locales por los llamados pirquineros, trabajadores mineros que mantienen viva una tradición estrechamente vinculada con la identidad de La Carolina.

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Dónde queda La Carolina y cómo llegar a este pintoresco destino serrano

La Carolina se encuentra a unos 80 kilómetros de la ciudad de San Luis y está emplazada a aproximadamente 1.600 metros sobre el nivel del mar. Rodeada de montañas, senderos y paisajes naturales, es considerada uno de los destinos más atractivos de la provincia.

Su entorno serrano y su perfil histórico le valieron reconocimiento a nivel internacional. En 2023 fue seleccionado como finalista entre los mejores pueblos turísticos del mundo por la Organización Mundial del Turismo (OMT), un reconocimiento que impulsó aún más su proyección como destino turístico.

Requisitos para participar del sorteo de muestras de oro de 18 quilates

Participar es sencillo y no requiere inscripción previa. Los visitantes únicamente deben conservar el comprobante correspondiente al estacionamiento del Pueblo Peatonal, documento que funciona como requisito para ingresar al sorteo.

De esta manera, cualquier turista que visite la localidad y cuente con ese ticket podrá tener la posibilidad de ganar una muestra del preciado metal extraído en la zona.

Cómo funciona el sorteo en Informes Turísticos y qué ticket necesitás presentar

Los sorteos se realizan todos los días a las 17 en la oficina de Informes Turísticos de la localidad. Cada jornada participan automáticamente todos los tickets emitidos durante ese mismo día en el estacionamiento del Pueblo Peatonal.

Una vez realizado el sorteo, el ganador deberá presentar el comprobante correspondiente para retirar la muestra de oro de 18 quilates. El procedimiento es simple y busca fomentar la circulación de visitantes durante toda la estadía en el pueblo.

Qué actividades hacer en La Carolina: trekking, reserva de llamas y paseos coloniales

La Carolina, ubicado a unos 80 kilómetros de la ciudad de San Luis, ofrece una experiencia de conexión total con la naturaleza a sus visitantes.

Entre las actividades principales para hacer en este pueblo serrano, los turistas podrán visitar la reserva de llamas, hacer cabalgatas, trekking, senderismo, visitar museos y ricas cafeterías.

Además, el sitio web de Turismo de la localidad indica que La Carolina fue seleccionado como finalista entre los mejores pueblos turísticos del mundo por la Organización Mundial de Turismo en 2023.

TurismoSan LuisVacaciones de inviernoOro
Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

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