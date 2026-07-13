Margaret Thatcher y el hundimiento del ARA General Belgrano: el crimen de guerra que marcó para siempre la Guerra de Malvinas

Hundimiento del Crucero General Belgrano Foto: redes

El 2 de mayo de 1982 quedó grabado como una de las fechas más dolorosas de la historia argentina reciente. En plena Guerra de Malvinas, el crucero ARA General Belgrano fue atacado por el submarino nuclear británico HMS Conqueror, bajo una decisión política y militar del gobierno de Margaret Thatcher. El resultado fue devastador: 323 soldados argentinos murieron en el mar helado del Atlántico Sur, una cifra que representó casi la mitad de las bajas nacionales durante todo el conflicto.

El hundimiento del Belgrano no fue un episodio más de la guerra. Para la Argentina, se transformó en símbolo de dolor, memoria y denuncia. El ataque ocurrió cuando el buque se encontraba fuera de la zona de exclusión total que el propio Reino Unido había declarado alrededor de las Islas Malvinas. Ese dato histórico alimentó durante décadas la acusación argentina de que se trató de un crimen de guerra, aunque nunca hubo una condena internacional firme contra Thatcher por ese hecho.

Qué era el ARA General Belgrano y por qué su historia impacta

El ARA General Belgrano no era un barco cualquiera. Antes de integrar la Armada Argentina, había sido el USS Phoenix, un crucero estadounidense que sobrevivió al ataque japonés a Pearl Harbor en 1941. Años después fue vendido a la Argentina, donde recibió primero el nombre de 17 de Octubre y luego fue rebautizado como General Belgrano, en homenaje al prócer Manuel Belgrano.

Margaret Thatcher sobre el Crucero General Belgrano. Video: Facebook Sean eternos los laureles

Con más de cuatro décadas de servicio, el buque llevaba a bordo a 1.093 tripulantes cuando fue alcanzado por los torpedos británicos. Según reconstrucciones históricas y materiales educativos argentinos, el impacto inicial provocó la muerte inmediata de cientos de marinos, mientras que otros fallecieron durante las horas posteriores, atrapados entre el frío extremo, el oleaje y la desesperación de los botes salvavidas.

La orden de Thatcher que cambió la guerra

La figura de Margaret Thatcher quedó irremediablemente asociada al hundimiento del Belgrano. Desde el punto de vista británico, el gobierno conservador sostuvo que la decisión se tomó en ejercicio del derecho de defensa de su flota, argumentando que el crucero argentino podía representar una amenaza para la fuerza de tareas enviada al Atlántico Sur. En documentos y declaraciones posteriores, Thatcher afirmó que el ataque buscaba proteger a las tropas británicas y evitar una maniobra naval argentina.

Crucero ARA General Belgrano

Sin embargo, la controversia histórica persiste porque el Belgrano se encontraba fuera del área de exclusión establecida por Londres. Para muchos excombatientes, familiares de caídos y sectores de la sociedad argentina, ese punto convierte al ataque en una acción ilegítima y desproporcionada. Además, el hundimiento se produjo cuando todavía existían intentos diplomáticos para alcanzar una salida negociada al conflicto, entre ellos gestiones regionales que buscaban frenar la escalada bélica.

Por qué Argentina lo considera un crimen de guerra

La Argentina sostiene desde hace décadas que el hundimiento del ARA General Belgrano fue un crimen de guerra por haberse producido fuera de la zona de exclusión y contra una nave que, según la postura argentina, no representaba en ese momento un peligro inmediato para la flota británica. Esa interpretación forma parte del reclamo histórico, político y judicial que rodea al episodio.

Guerra de Malvinas Foto: Wikipedia

En términos jurídicos internacionales, la discusión es compleja. Reino Unido defendió la legalidad del ataque bajo el argumento de la autodefensa, amparándose en el contexto general de hostilidades abierto tras el desembarco argentino del 2 de abril de 1982 y la posterior Resolución 502 del Consejo de Seguridad de la ONU, que exigía el cese de hostilidades y el retiro de las fuerzas argentinas de las islas.

Pero para la memoria argentina, el debate legal nunca logró borrar lo esencial: 323 vidas quedaron en el fondo del mar. Las historias de los sobrevivientes, las familias y los compañeros de los caídos mantuvieron vivo el reclamo de verdad, justicia y reconocimiento.

El después: sobrevivientes, memoria y una herida abierta

Tras el ataque, el rescate de los sobrevivientes se desarrolló en condiciones extremas. Muchos tripulantes pasaron horas en balsas, expuestos al frío, al viento y al temor de no ser encontrados. La Armada Argentina recordó en distintas conmemoraciones que 770 sobrevivientes lograron regresar, mientras que los caídos quedaron “custodiando las profundidades del mar”, una frase que resume la dimensión emocional de la tragedia.

El hundimiento también modificó el curso de la Guerra de Malvinas. Para diversos análisis históricos, después del ataque al Belgrano se redujeron drásticamente las posibilidades de una salida diplomática rápida y el conflicto entró en una etapa de mayor intensidad militar. La guerra continuó hasta junio de 1982, dejando una marca imborrable en la historia argentina y británica.

Margaret Thatcher, Malvinas y la memoria argentina

A más de cuatro décadas, el nombre de Margaret Thatcher sigue generando rechazo en amplios sectores de la Argentina. Su decisión de autorizar el ataque contra el Belgrano la convirtió en una figura asociada al dolor de Malvinas y al recuerdo de los jóvenes que no volvieron. Para los familiares de los caídos, la discusión no es solo militar ni diplomática: es profundamente humana.

El ARA General Belgrano ya no navega, pero su historia continúa presente cada 2 de mayo. En escuelas, actos oficiales, homenajes de veteranos y relatos familiares, el crucero vuelve como símbolo de soberanía, memoria y duelo. Porque el Atlántico Sur no solo guarda restos de acero: guarda también los nombres de 323 argentinos que murieron en una guerra que aún deja preguntas abiertas.