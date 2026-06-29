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Los docentes bonaerenses anunciaron un paro para este martes 30 de junio por motivos salariales y violencia escolar

La protesta fue anunciada por cuatro de las cinco organizaciones del FUDB. Uno de los principales ejes de la protesta es la exigencia de una convocatoria urgente a la negociación paritaria para recomponer el poder adquisitivo del salario docente.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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Los docentes bonaerenses anunciaron un paro para este martes 30 de junio.
Los docentes bonaerenses anunciaron un paro para este martes 30 de junio. Foto: Freepik
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Los gremios docentes de la provincia de Buenos Aires confirmaron la convocatoria a un paro de 24 horas para este martes 30 de junio, medida que afectará el normal dictado de clases en las escuelas bonaerenses. La protesta fue anunciada por cuatro de las cinco organizaciones que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), en reclamo de condiciones laborales, mayores garantías de seguridad en los establecimientos educativos y reclamo de mejoras salariales.

Qué gremios convocan y por qué se realiza el paro

La medida de fuerza fue resuelta en forma conjunta por la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) y la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA).

Banderazo - docentes bonaerenses
La protesta fue anunciada por cuatro de las cinco organizaciones que integran el FUDB.

En un comunicado conjunto, las entidades explicaron que la decisión responde a la falta de respuestas a demandas sostenidas por el sector. En este marco, señalaron un contexto de “enorme ahogo financiero” por parte del Gobierno nacional hacia la provincia, al que sumaron críticas por lo que definieron como un “ajuste brutal en la educación pública”.

Reclamo salarial y exigencia de paritarias

Uno de los principales ejes de la protesta es la exigencia de una convocatoria urgente a la negociación paritaria para recomponer el poder adquisitivo del salario docente.

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Los sindicatos reclamaron tanto al Ejecutivo bonaerense como al Gobierno nacional, al que le exigen la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). “La pérdida del poder adquisitivo golpea directamente las condiciones de vida de las y los trabajadores de la educación”, advirtieron.

En esta línea, la presidenta de la FEB, Liliana Olivera, aseguró que la situación salarial impacta de lleno en la vida cotidiana de los docentes y reiteró la necesidad de discutir de manera urgente una actualización de haberes.

Preocupación por el aumento de la violencia en las escuelas

El segundo eje central del reclamo está vinculado al incremento de hechos de violencia en los establecimientos educativos. Los gremios alertaron sobre una mayor frecuencia de estos episodios y exigieron medidas inmediatas.

Aulas vacías por el paro docente. Foto: NA/AGLP
El segundo eje central del reclamo está vinculado al incremento de hechos de violencia. Foto: NA

Entre los pedidos, reclamaron la plena implementación del Acuerdo Paritario de Prevención, Erradicación, Resguardo y Reparación, así como la elaboración de un protocolo complementario para actuar ante situaciones conflictivas. También solicitaron la realización de jornadas institucionales específicas y la aplicación efectiva de la legislación vigente.

Hay una proliferación de hechos de violencia que requieren diversas medidas”, sostuvo Olivera, quien remarcó la necesidad de aplicar herramientas ya acordadas para abordar la problemática en las escuelas bonaerenses.

Sobrecarga laboral y condiciones de trabajo docentes

Dentro del pliego de demandas, las organizaciones también denunciaron la sobrecarga de tareas que enfrentan los trabajadores de la educación. En este sentido, reclamaron garantizar el derecho a la desconexión fuera de la jornada laboral.

Asimismo, pidieron avanzar en modificaciones concretas del Régimen Académico, al advertir que el incremento de la carga laboral no puede seguir naturalizándose. En paralelo, exigieron la derogación de las resoluciones 3367 y 333, al sostener que, frente a la caída de la natalidad, ningún docente debe perder su puesto de trabajo.

Críticas al desfinanciamiento educativo y otros reclamos

El comunicado incluyó el rechazo al desfinanciamiento de la Educación Técnico Profesional. En particular, los gremios exigieron la restitución del artículo presupuestario destinado a ese nivel, al considerar que su eliminación compromete la formación de miles de estudiantes.

Aulas vacías por el paro docente. Foto: NA/AGLP
Las entidades explicaron que la decisión responde a la falta de respuestas a demandas sostenidas por el sector. Foto: NA

Por otra parte, expresaron preocupación por posibles cambios en el régimen previsional impulsados a nivel nacional, que podrían afectar al Instituto de Previsión Social (IPS) y a los derechos jubilatorios del sector. También reclamaron mejoras en las prestaciones del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), con cobertura adecuada y oportuna.

El paro de este martes se da en un contexto de creciente tensión entre los gremios docentes y los distintos niveles del Estado, en medio de disputas por salarios, financiamiento educativo y condiciones laborales en las escuelas de la provincia de Buenos Aires.

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Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

Redactor

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