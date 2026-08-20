El Gobierno respaldó la privatización del Belgrano Cargas: “Nuestro modelo corre al Estado de un rol en el que falló”

Belgrano Cargas. Foto: NA.

A través de sus canales oficiales, el ministro de Economía justificó el proceso de privatización de las líneas General San Martín, General Urquiza y General Belgrano. El funcionario del gobierno de Milei que la administración pública demostró su incapacidad para sostener la infraestructura ferroviaria a lo largo de las últimas décadas.

En su diagnóstico del sector, el ministro remarcó la desconexión entre el crecimiento del campo y el nivel de carga transportado: “Durante décadas el Estado sostuvo un sistema que se deterioraba año tras año pese al gasto creciente de los contribuyentes. Desde 1970 la producción agropecuaria, principal demandante del servicio, se multiplicó por seis y, sin embargo, el Belgrano Cargas transporta hoy menos carga que entonces. Esta es la prueba de que el problema del sistema no fue la falta de demanda, sino la ausencia de incentivos correctos y de actores con la capacidad de administrarlo correctamente”, afirmó Luis Caputo.

El funcionario subrayó que el nuevo esquema busca encontrar actores dispuestos a asumir el riesgo e invertir capital privado, señalando que “nuestro modelo corre al Estado de un rol en el que falló. El sector privado es quien puede poner el capital, la experiencia y asumir el riesgo que el Estado no logró sostener”.

La licitación pública fijará un plazo de concesión de 50 años bajo un régimen de acceso abierto a la red. Para incentivar la participación del sector privado, el esquema contempla la posibilidad de acceder a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) a aquellas empresas que comprometan un piso mínimo de US$ 200 millones destinados a la renovación de vías.

Desde la cartera económica ponderaron que la medida pretende transformar el esquema de transporte en un vector de competitividad para las exportaciones argentinas, enmarcándose en el programa general de reforma del Estado que impulsa la Presidencia de la Nación.

Por su parte, Federico Sturzenegger calificó la concesión del Belgrano Cargas como “uno de los cambios más trascendentales” de la gestión y destacó que la resolución dictada por la cartera de Economía evitó postergaciones en el cronograma oficial.

El ministro ponderó la celeridad del proceso sin recurrir a saneamientos previos por parte del fisco: “El Presidente prometió inversión en infraestructura privada. Pues allá vamos. ¡Viva la libertad carajo! Hace años que escuchamos que es un escándalo que la carga de nuestra economía se transporte por camión y no por tren. Llega Milei con la Resolución 1350/25 a resolver esta asignatura pendiente”, celebró Sturzenegger, al tiempo que valoró que se haya superado “el escollo más temible, el de ‘dejá que yo hago la empresa rentable antes de privatizarla’”.