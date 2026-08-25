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Tini Stoessel tomó una decisión clave sobre su carrera y abrió una nueva etapa lejos del control de su padre

La cantante revisa contratos, ingresos y derechos para iniciar una nueva etapa profesional con mayor autonomía.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
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Tini y Alejandro Stoessel.
Tini y Alejandro Stoessel. Foto: x
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La relación profesional entre Tini Stoessel y Alejandro Stoessel atraviesa una etapa de cambios. Después de aproximadamente quince años de trabajo conjunto, el productor habría dejado de representar a su hija, mientras la cantante inició una revisión de los ingresos, contratos y derechos relacionados con su trayectoria.

El objetivo de la artista sería conocer en detalle cómo fue administrado el dinero generado durante su carrera y avanzar hacia un esquema que le permita tener mayor autonomía sobre sus decisiones profesionales.

Por qué terminó el vínculo profesional entre Tini y su padre

Alejandro Stoessel acompañó a Tini desde sus primeros pasos en el mundo del espectáculo. Durante esa etapa se ocupó de negociar acuerdos, organizar proyectos y administrar distintos aspectos comerciales de la actividad de la cantante.

Sin embargo, ese vínculo profesional habría terminado recientemente. Luego de la separación laboral, Tini decidió solicitar una auditoría para revisar la estructura económica y jurídica creada alrededor de su carrera.

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La medida buscaría determinar qué ingresos, bienes y derechos le corresponden. También permitiría establecer de qué manera serán gestionados sus próximos contratos, lanzamientos musicales y campañas publicitarias.

Qué habría encontrado la auditoría solicitada por Tini

Uno de los principales puntos de la revisión estaría relacionado con las empresas encargadas de administrar parte de los ingresos generados por la actividad de la artista.

Según las versiones periodísticas difundidas, Tini no tendría participación accionaria ni poder de decisión en algunas de esas sociedades. Los ingresos correspondientes a acuerdos discográficos, utilización de imagen, publicidad y otros negocios habrían sido canalizados a través de estructuras empresariales administradas por terceros.

Tini Stoessel en su show "Futttura".
Tini Stoessel en su show "Futttura". Foto: Instagram Tini Stoessel

La auditoría también analizaría los montos recibidos directamente por la cantante durante determinados períodos. El propósito sería comprobar si esas cifras coinciden con los ingresos obtenidos por las compañías involucradas en sus contratos.

Hasta el momento, las partes no brindaron detalles completos sobre el resultado del procedimiento. Por lo tanto, no existe una resolución judicial que establezca responsabilidades o confirme irregularidades.

Tini quiere decidir sobre sus contratos y ganancias

La revisión no estaría limitada a las operaciones del pasado. La cantante también buscaría definir qué sucederá con sus ganancias futuras, derechos de imagen, nuevos proyectos y próximos lanzamientos.

Si algunos contratos fueron firmados mediante sociedades en las que Tini no tiene capacidad de decisión, su nuevo equipo deberá revisar las condiciones vigentes. Este proceso podría incluir negociaciones con productoras, sellos musicales, marcas y compañías vinculadas con sus presentaciones.

La situación es relevante porque la actividad de Tini comprende diferentes fuentes de ingresos. Además de la música y los recitales, su carrera incluye campañas comerciales, contenidos audiovisuales, licencias de imagen y proyectos internacionales.

Cómo seguirá la negociación con Alejandro Stoessel

El conflicto se encontraría actualmente en una instancia de negociación privada. El propósito sería reorganizar el patrimonio profesional de la cantante y establecer un nuevo modelo para la administración de su carrera.

Por ahora, no se informó oficialmente sobre la presentación de una denuncia judicial. El desenlace dependerá de los contratos existentes, de la composición de las sociedades involucradas y de los acuerdos que puedan alcanzar las partes.

Alejandro Stoessel, Tini Stoessel. Foto: Instagram.

La relación familiar también vuelve más delicado el escenario. Durante años, Alejandro Stoessel ocupó un lugar central tanto en la vida personal como profesional de su hija. La decisión de separar ambos ámbitos podría marcar un cambio definitivo en la carrera de la artista.

Tini continúa con sus proyectos musicales

Mientras avanza la revisión administrativa, Tini Stoessel mantiene su agenda profesional y continúa trabajando en sus proyectos musicales. El cambio de representación no habría detenido sus compromisos artísticos ni sus planes internacionales.

La cantante buscaría iniciar una etapa diferente, con mayor participación en las decisiones relacionadas con su patrimonio y con los negocios que llevan su nombre.

Una nueva etapa para la carrera de Tini

El caso refleja una situación habitual entre artistas que comenzaron a trabajar siendo menores de edad. Durante los primeros años, la familia suele asumir la representación y la administración económica. Con el crecimiento profesional, puede surgir la necesidad de crear una estructura independiente.

En el caso de Tini, la auditoría podría convertirse en el punto de partida para una reorganización completa de su carrera. La prioridad de la cantante sería recuperar el control sobre los contratos, ingresos y derechos generados por su trabajo.

Hasta que Tini o Alejandro Stoessel realicen una declaración formal, varios aspectos continuarán basados en versiones periodísticas. Sin embargo, el final de la representación abre un nuevo escenario para una de las figuras más importantes del pop argentino.

Tini StoesselAlejandro StoesselCarrera
Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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