La chacra que Nicole Neumann convirtió en un refugio de animales: tiene llamas, gallinas, gansos y hasta una huerta orgánica

Casa de campo de Nicole Neumann. Foto: Instagram.

Lejos del movimiento de Buenos Aires, Nicole Neumann tiene un lugar donde la naturaleza es la gran protagonista. Se trata de Pachamama, la chacra que la modelo posee en Cardales y que, desde hace años, funciona como uno de sus principales refugios.

La propiedad nació de un proyecto personal que Nicole comenzó a construir cuando era muy joven. Con el paso del tiempo, convirtió el terreno en un espacio pensado no solo para descansar, sino también para desarrollar una vida en contacto permanente con los animales y el entorno rural.

Una propiedad donde los animales son protagonistas

Al recorrer Pachamama, una de las primeras cosas que llama la atención es la presencia de los animales. La chacra funciona prácticamente como un gran refugio, con distintos sectores destinados a los ejemplares que Nicole fue rescatando a lo largo de los años.

Perros, caballos, ovejas, cabras, llamas, ponis, gallinas y gansos forman parte del paisaje habitual. También está Rita, la burra que se convirtió en una de las grandes compañeras de la modelo.

La amplitud del terreno permite que muchos de ellos puedan desplazarse por diferentes sectores de la propiedad, algo que la modelo suele mostrar en sus publicaciones en redes sociales.

Casa de campo de Nicole Neumann. Foto: Instagram.

Así es el exterior de la chacra

El paisaje de Pachamama está marcado por grandes extensiones de césped, árboles y sectores verdes que rodean la vivienda campestre. La abundante vegetación le da al lugar una apariencia de campo tradicional y permite que la casa quede integrada con el entorno.

Entre los espacios exteriores se destaca una gran pileta acompañada por un amplio deck, además de un porche de madera y una galería que funciona como uno de los sectores principales para disfrutar del paisaje.

La propiedad también conserva elementos típicos de una casa rural, como un antiguo molino, además de cercos y caminos internos que delimitan las distintas zonas.

Casa de campo de Nicole Neumann. Foto: Instagram.

Una casa con estilo rústico y detalles de campo

En el interior y exterior del hogar predomina una estética cálida, con madera como uno de los materiales principales. Las aberturas de madera maciza, los muebles rústicos y los faroles de la galería refuerzan el estilo campestre de la construcción.

Uno de los detalles que caracteriza al lugar es la posibilidad de observar el extenso terreno desde distintos puntos de la casa. De esta manera, el paisaje funciona prácticamente como parte de la decoración.

La chacra también dispone de sectores destinados a las tareas propias de una propiedad rural, entre ellos un gallinero y espacios cercados para los animales.

Casa de campo de Nicole Neumann. Foto: Instagram.

El proyecto que Nicole construyó desde joven

Pachamama no fue una propiedad que Nicole simplemente compró y conservó tal como estaba. La modelo participó en el diseño y la planificación del lugar, pensando cómo distribuir los diferentes espacios para que cada especie pudiera contar con un sector adecuado.

Con el tiempo, sumó nuevos animales y también una huerta orgánica, hasta convertir la chacra en el particular ecosistema que es actualmente. Por eso, cada visita tiene para Nicole un significado especial. Allí puede alejarse de la rutina, compartir tiempo con su familia y reencontrarse con los animales que forman parte de su vida.

Casa de campo de Nicole Neumann. Foto: Instagram.

En los últimos años, Pachamama también se transformó en un lugar para compartir en familia. Nicole suele viajar hasta Cardales junto a Manu Urcera y sus hijos para disfrutar de jornadas alejadas del ritmo de la ciudad.

Entre árboles, animales y grandes espacios verdes, la chacra representa una parte muy especial de la vida de la modelo. Un refugio que comenzó como un sueño de juventud y que con los años se convirtió en uno de sus lugares más preciados.