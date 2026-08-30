Por un polémico gol anulado a Vélez ante Riestra, la AFA suspendió a dos árbitros

Nazareno Arasa y Diego Ceballos fueron apartados de las próximas fechas Foto: NA

La polémica que marcó el empate entre Deportivo Riestra y Vélez tuvo consecuencias inmediatas. La Asociación del Fútbol Argentino suspendió provisoriamente a Nazareno Arasa y Diego Ceballos, quienes se desempeñaron como árbitro principal y responsable del VAR, respectivamente.

La decisión fue tomada luego del encuentro correspondiente a la séptima fecha del Torneo Clausura, disputado en el estadio Guillermo Laza. El partido terminó 1-1, pero todas las miradas quedaron concentradas en una intervención arbitral ocurrida durante los últimos minutos.

El foco de la controversia estuvo en el gol anulado a Manuel Lanzini, que podía significar la victoria de Vélez. Después de la revisión solicitada desde el VAR, Arasa decidió sancionar una infracción previa y dejó sin efecto la conquista.

Por qué fueron suspendidos Nazareno Arasa y Diego Ceballos

La medida adoptada por la conducción arbitral tiene carácter preventivo. Esto significa que Arasa y Ceballos no serán designados para los próximos partidos mientras se analiza detalladamente su actuación.

Comunicado de AFA Foto: AFA

Las autoridades evaluarán tanto la decisión de Ceballos de recomendar una revisión como la interpretación final de Arasa frente al monitor. Por el momento, la AFA no informó durante cuánto tiempo permanecerán apartados ni cuándo podrían volver a dirigir.

La resolución se conoció pocas horas después del partido y tuvo una fuerte repercusión. La jugada se difundió rápidamente en las redes sociales y provocó numerosos cuestionamientos sobre los criterios utilizados por el VAR en el fútbol argentino.

Cómo fue el polémico gol anulado a Manuel Lanzini

La acción ocurrió cerca del cierre del encuentro. Manuel Lanzini remató al arco y, después de un desvío, la pelota terminó dentro de la red. Los futbolistas de Vélez comenzaron a festejar lo que parecía ser el gol del triunfo.

El polémico gol anulado a Vélez. Video: TNT Sports

Sin embargo, desde la cabina del VAR se inició la revisión de una jugada anterior. Diego Ceballos detectó un posible contacto de Dilan Godoy sobre Cristian Paz y llamó a Nazareno Arasa para que observara nuevamente la secuencia.

Luego de revisar las imágenes, el árbitro modificó su decisión inicial, sancionó una infracción ofensiva y anuló el tanto. El marcador permaneció 1-1 y Vélez dejó escapar la posibilidad de llevarse los tres puntos.

La determinación generó el enojo inmediato de los jugadores, el cuerpo técnico y los hinchas del Fortín, quienes consideraron que el contacto no tenía la intensidad suficiente para invalidar el gol.

Los otros reclamos de Vélez contra el arbitraje

El tanto de Lanzini no fue la única situación cuestionada por el conjunto visitante. Desde Vélez también reclamaron una posible posición adelantada en la jugada que terminó con el gol de Tomás González para Deportivo Riestra.

Los futbolistas del Fortín solicitaron revisar la ubicación de varios jugadores del equipo local. No obstante, el tanto fue convalidado y el partido continuó normalmente.

El clima se volvió cada vez más tenso y Guillermo Barros Schelotto terminó expulsado por sus protestas. El entrenador manifestó su malestar por las decisiones arbitrales y aseguró que su equipo había realizado los méritos necesarios para quedarse con la victoria.

La fuerte reacción de Guillermo Barros Schelotto

Después del encuentro, el director técnico de Vélez apuntó directamente contra el arbitraje. Barros Schelotto sostuvo que Arasa y Ceballos perjudicaron a su equipo y pidió que ninguno de los dos volviera a dirigir un partido del Fortín.

Las declaraciones del entrenador tuvieron una importante repercusión y aumentaron la presión sobre las autoridades arbitrales. Horas más tarde, se confirmó que ambos jueces serían retirados provisoriamente de las designaciones.

Qué puede pasar ahora con los árbitros suspendidos

La evaluación técnica deberá determinar si existió un error y cuál fue la responsabilidad de cada integrante del equipo arbitral. Por un lado, se analizará la intervención de Ceballos desde el VAR. Por otro, se estudiará la decisión final tomada por Arasa.

Hasta que el procedimiento concluya, ninguno de los dos podrá dirigir en las próximas fechas. Su regreso dependerá del resultado del informe elaborado por las autoridades responsables del arbitraje argentino.

El episodio volvió a abrir el debate sobre el uso de la tecnología y los criterios de intervención. Una jugada inicialmente validada terminó anulada, cambió el resultado del partido y provocó la suspensión preventiva de los árbitros involucrados.