Convierte botellas de plástico en ladrillos y construye casas hasta un 40% más baratas: así funciona el método “Eco-Tec”

Las botellas PET rellenas de arena, tierra o escombros pueden utilizarse como bloques para levantar paredes. Foto: Eco-tecnologia.com.

Lo que comenzó como una forma de reutilizar miles de botellas de plástico terminó convirtiéndose en una particular técnica de construcción. Hace más de dos décadas, el constructor alemán Andreas Froese encontró una manera de transformar los envases PET descartados en una especie de ladrillos para levantar viviendas y otras estructuras.

La iniciativa surgió en Honduras, donde Froese observó la enorme cantidad de botellas que se acumulaban en terrenos baldíos y espacios públicos. Frente a ese problema ambiental, comenzó a experimentar con una alternativa que permitiera reutilizar los residuos y, al mismo tiempo, reducir los costos de una construcción.

Andreas Froese creó el método Eco-Tec para darle una segunda vida a los envases plásticos y reducir los costos de construcción. Foto: Eco-tecnologia.com.

Así nació Eco-Tec, un método de construcción que utiliza botellas PET rellenas con arena, tierra o pequeños escombros. Una vez que el contenido queda correctamente compactado, los envases adquieren una gran rigidez y pueden utilizarse para formar paredes.

Lo llamativo es que, según las estimaciones difundidas sobre esta técnica, el sistema puede permitir ahorrar hasta un 40% respecto de una construcción tradicional, al reducir la utilización de determinados materiales convencionales y aprovechar recursos disponibles localmente.

Cómo se convierten las botellas en ladrillos

Una botella de plástico vacía es liviana y flexible. Sin embargo, al rellenarla por completo y compactar el material que contiene, cambia sus características y puede utilizarse como elemento de construcción.

La técnica desarrollada por Andreas Froese comenzó en Honduras y luego se aplicó en distintos proyectos. Foto: Eco-tecnologia.com.

La técnica desarrollada por Froese, conocida como Ecotec Bi4PVS, consiste en colocar las botellas horizontalmente, formando filas. Luego, los envases se atan entre sí mediante cuerdas plásticas y se incorpora mortero entre las distintas hiladas para mantenerlas unidas y niveladas.

Una vez terminada la pared, las botellas quedan cubiertas mediante revestimientos, por lo que desde el exterior no se distingue que los muros fueron construidos con envases reciclados.

En estructuras de mayor tamaño también pueden incorporarse pilares. Para realizarlos, los envases se colocan de manera radial y se utilizan como parte de columnas que permiten sostener las vigas de la construcción.

Una vivienda cerca de Tegucigalpa fue construida con alrededor de 8.000 botellas PET rellenas con tierra. Foto: Eco-tecnologia.com.

El proyecto que utilizó 8000 botellas

El método comenzó a desarrollarse en 2001, cuando Froese buscaba una solución para las grandes cantidades de botellas PET acumuladas en el Ecoparque Zamorano, en Honduras.

Uno de los proyectos más conocidos fue la denominada Casa Ecológica, ubicada cerca de Tegucigalpa. Para levantar la vivienda se utilizaron alrededor de 8.000 botellas PET, que fueron rellenadas con aproximadamente 12 metros cúbicos de tierra.

Según la información difundida sobre el proyecto, la construcción estuvo a cargo de solamente dos personas, demostrando el potencial de una técnica que busca aprovechar materiales disponibles en el propio entorno.

Las botellas se colocan en filas, se atan entre sí y luego se cubren con mortero y revestimiento para formar los muros. Foto: Facebook / Ecotec Soluciones ambientales.

Con el paso del tiempo, la propuesta dejó de limitarse a viviendas. El sistema también fue utilizado para construir cisternas de agua de unos 3.500 litros, aulas, muros, iglús y otras estructuras.

En algunos proyectos, además, las botellas fueron combinadas con otras alternativas vinculadas a la construcción sustentable, como techos verdes y baños de compostaje.

Una alternativa para reducir el costo de construcción

El atractivo del sistema no está únicamente en su impacto ambiental. Uno de sus principales objetivos es reducir la cantidad de dinero necesaria para levantar una construcción.

Las botellas pueden conseguirse como residuos y, en muchos casos, el material utilizado para rellenarlas puede obtenerse localmente. De esta manera, se reduce la necesidad de comprar algunos de los insumos utilizados habitualmente en una obra.

Además de viviendas, el sistema fue utilizado para construir aulas, cisternas, muros y otras estructuras. Foto: Facebook / Ecotec Soluciones ambientales.

Las estimaciones asociadas a la técnica señalan que el ahorro puede alcanzar hasta el 40% del costo de una construcción tradicional.

A esto se suma otra característica del plástico PET: su elevada resistencia y permanencia en el ambiente. Una propiedad que representa un grave problema cuando las botellas terminan como residuos puede convertirse, dentro de una construcción correctamente diseñada, en una ventaja.

Sin embargo, las botellas por sí solas no garantizan la resistencia de una vivienda. La estabilidad de la estructura depende también del diseño, las ataduras, el mortero, los pilares y los demás componentes utilizados durante la construcción.

De residuo a material de construcción

La propuesta de Eco-Tec también incorpora un componente social. La idea de Froese no fue solamente desarrollar una técnica alternativa, sino que las propias comunidades pudieran aprender a aplicarla.

El proyecto combina la reutilización de residuos y la construcción sustentable para aprovechar materiales disponibles localmente. Foto: Facebook / Ecotec Soluciones ambientales.

En la isla de Roatán, por ejemplo, el método fue utilizado en proyectos junto con educadores ambientales y escuelas públicas. Los estudiantes participaron en actividades vinculadas con la preparación de materiales y la colocación de las botellas.

De esta manera, la técnica permite abordar dos problemas simultáneamente: la acumulación de residuos plásticos y la falta de capacitación en oficios relacionados con la construcción.

La lógica detrás del sistema es sencilla: una botella que normalmente terminaría en un basural, un terreno baldío o un espacio público puede ser recolectada, rellenada, compactada y utilizada como parte de una pared.

Una técnica que llegó a otros países

Con el paso de los años, el método desarrollado por Froese comenzó a despertar interés fuera de Honduras y fue aplicado en diferentes proyectos internacionales.

Entre las iniciativas vinculadas con Eco-Tec se encuentra una planta de tratamiento de aguas residuales en México, para la cual se proyectó la utilización de alrededor de un millar de botellas PET.

Las botellas PET rellenas de arena, tierra o escombros pueden utilizarse como bloques para levantar paredes. Foto: Facebook / Ecotec Soluciones ambientales.

La propuesta mantiene siempre el mismo principio: convertir un residuo difícil de degradar en un recurso útil.

Así, lo que alguna vez fue considerado simplemente basura puede transformarse en parte de una vivienda, un aula, una cisterna o un muro. Una idea que nació hace más de 20 años como respuesta a la acumulación de botellas terminó convirtiéndose en una alternativa de construcción sustentable que busca reducir residuos y abaratar los costos de una obra.