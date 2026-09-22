“Los bebés robados de Argentina”: cómo ver el documental alemán de DW sobre la apropiación de niños en la última dictadura militar

Los bebés robados de Argentina, documental de DW Foto: Captura de video

Un revelador documental producido por DW se emitirá este sábado en la TV: “Los bebés robados de Argentina” narra la macabra trama detrás de las apropiaciones de niños y niñas recién nacidos durante la última dictadura militar en el país. Canal 26 lo emitirá en exclusivo este sábado a las 14 horas.

“Alrededor de 30.000 argentinos fueron secuestrados y asesinados por las fuerzas de seguridad, entre ellos unas 500 mujeres que estaban embarazadas o que acababan de dar a luz. Durante años, nadie supo qué había sucedido con los hijos de estas mujeres “desaparecidas”. ¿Murieron junto a sus madres? ¿O habían sobrevivido?“, es la pregunta disparadora.

“Después de una década de búsqueda, los investigadores realizaron un descubrimiento estremecedor: muchos de estos niños habían sido entregados en adopción a familias vinculadas al entorno militar y criados bajo identidades falsas. En algunos casos, crecieron junto a personas implicadas en los crímenes cometidos contra sus propios padres. Para susfamilias biológicas comenzó una búsqueda que se prolongaría durante décadas”, es el puntapié de la cadena alemana Deutsche Welle para dar paso al documental.

Los bebés robados de Argentina, documental de DW Foto: Captura de video

DW es un servicio informativo alemán, y una de las cadenas de noticias más prestigiosas del Mundo, disponible en 30 idiomas y con servicio de televisión por satélite con canales en inglés, alemán, español y árabe. En Argentina, la señal cuenta con una alianza con Multimedio 26 gracias a la cual se pueden ver en el país muchos de sus contenidos.

Los bebés robados de Argentina, el documental

El documental reconstruye la historia de los niños desaparecidos y la búsqueda permanente de verdad, identidad y justicia, con el foco puesto en las madres y abuelas que llevan décadas buscando a sus seres queridos, así como en los propios niños, hoy ya adultos, que deben enfrentarse a sus orígenes y a las circunstancias de su pasado.

Cuenta con testimonios de personas que vivieron la tragedia de forma directa o indirecta, como:

Estela de Carlotto : presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo , quien relata la desaparición de su hija Laura y su intensa búsqueda por encontrar a su nieto, recuperando su identidad años después.

Uki Goñi : periodista que trabajó durante la dictadura y narra cómo las familias acudían desesperadas a buscar información sobre sus seres queridos desaparecidos.

Delia Giovanola : fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo , quien brinda su testimonio sobre la búsqueda de su nieto e hijo desaparecidos.

Ignacio Montoya Carlotto: nieto restituido de Estela de Carlotto, quien narra su historia personal de crecimiento y su reencuentro con su familia biológica.

Victoria Montenegro : nieta restituida, quien comparte su proceso de descubrimiento de su verdadera identidad y cómo cambió su visión del mundo al conocer su pasado.

Martín Ogando : nieto restituido, quien relata su experiencia al conocer la verdad sobre sus orígenes y cómo mantiene el vínculo con su abuela tras años de búsqueda.

Lorena Battistiol: hija de desaparecidos que comparte su testimonio sobre crecer sin sus padres y participar en la búsqueda de los nietos apropiados.

Los bebés robados de Argentina, documental de DW Foto: Captura de video

Los bebés robados de Argentina, documental de DW Foto: Captura de video

Cuándo y cómo ver el documental Los bebés robados de Argentina, de DW

En una emisión especial, Canal 26 lo transmitirá el sábado 26 de septiembre a las 14 horas.

Se puede ver en el los canales 13 o 1002 (HD) de la grilla de Telecentro.

O en www.Canal26.com

El documental también está disponible en Youtube.