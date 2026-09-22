comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Preocupación en la televisión por lo que se supo de la salud de Mirtha Legrand: “La situación es difícil”

Ángel de Brito brindó detalles sobre la reciente internación de la conductora y pidió prudencia ante cualquier información sobre su evolución. Según contó, los médicos lograron identificar la bacteria y Mirtha tuvo una mejoría durante el fin de semana.

Canal 26 | Espectáculos
Por Canal 26 | Espectáculos
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Mirtha Legrand
Mirtha Legrand
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La salud de Mirtha Legrand volvió a generar preocupación luego de su nueva internación en el Sanatorio Mater Dei el pasado viernes 18 de septiembre. En medio del hermetismo de su familia y de los escuetos partes médicos, Ángel de Brito brindó información sobre el cuadro que atraviesa la conductora y pidió prudencia ante cualquier novedad sobre su evolución.

Con Mirtha voy a ser muy escueto y muy prudente”, comenzó De Brito durante su programa en el canal de streaming Bondi. El periodista de espectáculos aseguró que está cursando una neumonía bacteriana y remarcó la complejidad que representa el cuadro a sus 99 años..

Es un estado dificilísimo para cualquiera y más para una señora de 99 años”, sostuvo De Brito, quien además contó que los médicos lograron identificar la bacteria que provoca la infección y pudieron avanzar con un tratamiento específico.

Flores favoritas de Mirtha Legrand. Foto: eltrece.

Según su relato, el día de la internación la situación era especialmente delicada, pero durante el sábado se produjo una evolución favorable. “El viernes la cuestión era dramática, el sábado Mirtha repuntó y durmió bien gracias a los antibióticos”, señaló.

Contenido Recomendado

A qué se dedica Ámbar de Benedictis, la hija de Juana Viale:tiene 23 años, estudió en París y eligió un camino distinto al de su familia

A qué se dedica Ámbar de Benedictis, la hija de Juana Viale: tiene 23 años, estudió en París y eligió un camino distinto al de su familia

Mirtha Legrand:qué dice el nuevo parte médico del Mater Dei sobre la salud de la conductora

Mirtha Legrand: qué dice el nuevo parte médico del Mater Dei sobre la salud de la conductora

De Brito también indicó que la conductora permanece en terapia intensiva y pidió no interpretar una eventual mejoría como una recuperación definitiva. “La verdad que la situación es difícil. Si escuchan ‘mejoría’ piensen en 99 años, neumonía bacteriana... hay que esperar y hay que ser prudentes. Le deseamos lo mejor”, expresó.

El último parte médico de Mirtha Legrand

La información aportada por De Brito se conoció después del último comunicado oficial del Sanatorio Mater Dei difundido el lunes 21, en el que se informó que Mirtha “continúa evolucionando favorablemente de acuerdo a lo esperado”.

El centro médico indicó que la conductora continuará con el tratamiento específico y los controles necesarios. También señaló que recibió la visita de sus familiares más cercanos, quienes agradecieron las muestras de cariño y respeto.

Parte médico de Mirtha Legrand este lunes 21 de septiembre. Foto: Mater Dei.

El próximo parte médico está previsto para este miércoles, siempre y cuando no se produzcan cambios significativos en su estado de salud. Mientras tanto, el entorno de Mirtha mantiene reserva sobre la situación y sobre este tema, el conductor de LAM aseguró que sus familiares más cercanos se encuentran acompañándola durante la internación y que decidieron no brindar información pública sobre su estado.

Mirtha LegrandTelevisiónFarándula
Canal 26 | Espectáculos
Canal 26 | Espectáculos

Autor

Equipo de Canal 26 que comparte las novedades más importantes del espectáculo, la farándula y el entretenimiento. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Espacios luminosos, minimalismo y naturaleza:así es el refugio de Juana Viale que refleja su estilo personal

    Espacios luminosos, minimalismo y naturaleza: así es el refugio de Juana Viale que refleja su estilo personal

  2. De Soledad Pastorutti a El Chaqueño Palavecino y Cazzu:la grilla completa del festival República Folklore para el 21 y 22 de noviembre

    De Soledad Pastorutti a El Chaqueño Palavecino y Cazzu: la grilla completa del festival República Folklore para el 21 y 22 de noviembre

  3. El refugio familiar de Lizy Tagliani en el conurbano:arco de fútbol, jardín con calesita y espacio para sus 8 mascotas

    El refugio familiar de Lizy Tagliani en el conurbano: arco de fútbol, jardín con calesita y espacio para sus 8 mascotas

  4. A qué se dedica Ámbar de Benedictis, la hija de Juana Viale:tiene 23 años, estudió en París y eligió un camino distinto al de su familia

    A qué se dedica Ámbar de Benedictis, la hija de Juana Viale: tiene 23 años, estudió en París y eligió un camino distinto al de su familia

  5. El enojo de Thelma Fardin por las “preguntas violentas” en el programa de Juana Viale

    El enojo de Thelma Fardin por las “preguntas violentas” en el programa de Juana Viale
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Máximo Kirchner propone crear una herramienta de recaudación en beneficio de las provincias y los sectores más ajustados

Máximo Kirchner propone crear una herramienta de recaudación en beneficio de las provincias y los sectores más ajustados

Milei compartió con Trump una sesión del Escudo de las Américas en la ONU:“Queremos tener un rol proactivo en garantizar la seguridad hemisférica”

Tras la renuncia de Alejandro Vilches, el Gobierno anunció a Pablo Di Liscia como nuevo secretario de Discapacidad

El Gobierno reunió a la mesa política con el Presupuesto 2027 y discapacidad como ejes clave

Economía

El Gobierno reunió a la mesa política con el Presupuesto 2027 y discapacidad como ejes clave

El Gobierno reunió a la mesa política con el Presupuesto 2027 y discapacidad como ejes clave

Garbarino, en su etapa final:la Justicia remata bienes por más de $22 millones y define qué pasará con la marca

Jubilados ANSES:cómo cobrar una asignación por sus nietos y qué requisitos son necesarios para el trámite gratuito

Préstamos para jubilados:qué bancos los otorgan y cuáles son los requisitos principales

Internacionales

La guerra por la inteligencia artificial:China avanza y Estados Unidos pierde ventaja

🚨 IA: EL NUEVO CAMPO DE BATALLA | China y EEUU aceleran la carrera tecnológica

“No necesitamos portaaviones vigilando nuestras aguas”:Lula desafió a EEUU ante la ONU

¿Tensión con Marruecos? España activó la Operación Eagle Eye 26-03 y desplegó seis F-18

¿Fin de las disputas? Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia firmaron un histórico acuerdo de seguridad en el Ártico