Preocupación en la televisión por lo que se supo de la salud de Mirtha Legrand: “La situación es difícil”

Mirtha Legrand

La salud de Mirtha Legrand volvió a generar preocupación luego de su nueva internación en el Sanatorio Mater Dei el pasado viernes 18 de septiembre. En medio del hermetismo de su familia y de los escuetos partes médicos, Ángel de Brito brindó información sobre el cuadro que atraviesa la conductora y pidió prudencia ante cualquier novedad sobre su evolución.

“Con Mirtha voy a ser muy escueto y muy prudente”, comenzó De Brito durante su programa en el canal de streaming Bondi. El periodista de espectáculos aseguró que está cursando una neumonía bacteriana y remarcó la complejidad que representa el cuadro a sus 99 años..

“Es un estado dificilísimo para cualquiera y más para una señora de 99 años”, sostuvo De Brito, quien además contó que los médicos lograron identificar la bacteria que provoca la infección y pudieron avanzar con un tratamiento específico.

Flores favoritas de Mirtha Legrand. Foto: eltrece.

Según su relato, el día de la internación la situación era especialmente delicada, pero durante el sábado se produjo una evolución favorable. “El viernes la cuestión era dramática, el sábado Mirtha repuntó y durmió bien gracias a los antibióticos”, señaló.

De Brito también indicó que la conductora permanece en terapia intensiva y pidió no interpretar una eventual mejoría como una recuperación definitiva. “La verdad que la situación es difícil. Si escuchan ‘mejoría’ piensen en 99 años, neumonía bacteriana... hay que esperar y hay que ser prudentes. Le deseamos lo mejor”, expresó.

El último parte médico de Mirtha Legrand

La información aportada por De Brito se conoció después del último comunicado oficial del Sanatorio Mater Dei difundido el lunes 21, en el que se informó que Mirtha “continúa evolucionando favorablemente de acuerdo a lo esperado”.

El centro médico indicó que la conductora continuará con el tratamiento específico y los controles necesarios. También señaló que recibió la visita de sus familiares más cercanos, quienes agradecieron las muestras de cariño y respeto.

Parte médico de Mirtha Legrand este lunes 21 de septiembre. Foto: Mater Dei.

El próximo parte médico está previsto para este miércoles, siempre y cuando no se produzcan cambios significativos en su estado de salud. Mientras tanto, el entorno de Mirtha mantiene reserva sobre la situación y sobre este tema, el conductor de LAM aseguró que sus familiares más cercanos se encuentran acompañándola durante la internación y que decidieron no brindar información pública sobre su estado.