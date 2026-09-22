Fiesta de la Cerveza en Luján: más de 30 variedades, shows gratuitos durante tres días y un homenaje a Soda Stereo

Los aromas a malta, la música y la gastronomía volverán a encontrarse en Luján Foto: Viva el Oeste

Los aromas a malta, la música y la gastronomía volverán a encontrarse en Luján, donde ya se prepara una nueva edición de uno de los eventos más esperados de la región. La Fiesta de la Cerveza 2026 tendrá una programación ampliada y una novedad importante: por primera vez se desarrollará durante tres jornadas consecutivas.

La celebración tendrá lugar el viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de octubre, desde las 11, en el Parque San Martín. La entrada será libre y gratuita, por lo que se espera la llegada de vecinos y visitantes de diferentes localidades bonaerenses.

El encuentro reunirá a productores cerveceros lujanenses y ofrecerá la posibilidad de degustar más de 30 variedades de cerveza artesanal. La propuesta se completará con un patio gastronómico, feria de artesanos y emprendedores, DJ y bandas en vivo.

Fiesta de la Cerveza en Luján: todos los artistas confirmados

El viernes 9 de octubre comenzará la actividad con música de DJ. El cierre estará a cargo de El Shakirazo, una banda que interpreta en vivo algunas de las canciones más conocidas de Shakira y propone un recorrido por diferentes momentos de su carrera.

El sábado 10 tendrá una programación mucho más extensa. Se presentarán Osa Blanca, Templo, Al Fin Sucede, Skere, La Curvita, E’ lo que hay y Bachataway.

Los aromas a malta, la música y la gastronomía volverán a encontrarse en Luján Foto: Viva el Oeste

El final de la segunda jornada quedará en manos de NiceTry!, una fiesta que combina canciones, DJ, efectos visuales y diferentes recursos escénicos. La propuesta ya se convirtió en uno de los clásicos del encuentro lujanense.

El domingo 11 subirán al escenario Sote, Santos Lugares, Reype, Sheriff, AspenMood y Beatkings. Sin embargo, uno de los momentos más esperados llegará al caer la noche.

El cierre general estará a cargo de Música Ligera, un reconocido grupo homenaje a Soda Stereo y Gustavo Cerati. El espectáculo recorrerá distintas etapas de la histórica banda de rock nacional mediante canciones, vestuario, instrumentos, escenografía y recursos visuales inspirados en cada época.

Una bebida con miles de años de historia

La cerveza no es solamente una de las bebidas más consumidas del mundo. También posee una historia que se remonta a las civilizaciones antiguas, cuando los cereales comenzaron a utilizarse para obtener bebidas fermentadas.

Con el paso de los siglos, las técnicas de elaboración se perfeccionaron y la producción se extendió por Europa. En la Argentina, la expansión de la actividad quedó vinculada con las corrientes inmigratorias de finales del siglo XIX y comienzos del XX.

Fiesta de la Cerveza en Luján Foto: Viva el Oeste

Las comunidades procedentes de Alemania, Italia, Suiza, Francia y los Países Bajos trajeron sus propios conocimientos, recetas y costumbres. Aquellos saberes ayudaron a desarrollar una industria que comenzó a crecer junto con las ciudades y los nuevos centros productivos.

Uno de los nombres fundamentales de esa historia fue Otto Schneider, un maestro cervecero europeo que llegó a Buenos Aires en 1906. Luego de trabajar en distintas empresas, tuvo una participación destacada en la industria santafesina y fundó su propia cervecería en 1931.

Décadas más tarde surgió un nuevo fenómeno: el de las microcervecerías artesanales. Estos emprendimientos recuperaron antiguos métodos de elaboración y comenzaron a experimentar con maltas, levaduras, lúpulos, frutas y especias.

Así aparecieron cervezas rubias, rojas, negras, lupuladas, suaves, intensas y frutales, capaces de ofrecer experiencias muy diferentes. Las fiestas regionales se transformaron entonces en una vidriera fundamental para los pequeños productores.

Luján, mucho más que la Basílica

La celebración tendrá como escenario a una ciudad atravesada por la historia. Luján obtuvo el título de villa el 17 de octubre de 1755, aunque su crecimiento había comenzado tiempo antes alrededor del santuario y de los caminos que conectaban la región.

Con los años se convirtió en uno de los principales centros religiosos de la Argentina gracias a la Basílica de Nuestra Señora de Luján y a las peregrinaciones multitudinarias que llegan hasta la ciudad.

Basílica de Luján Foto: Tripadvisor

Su patrimonio también incluye el Cabildo, el Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo, el río Luján y numerosos edificios históricos. A esa identidad religiosa y cultural se sumaron las ferias, los festivales gastronómicos y las actividades al aire libre.

La Fiesta de la Cerveza permite descubrir precisamente otra cara de Luján: la de sus productores, músicos, cocineros, artesanos y emprendedores.

Una fiesta para disfrutar y apoyar la producción local

Durante tres días, el Parque San Martín se convertirá en un gran paseo gastronómico y cultural. La combinación de entrada gratuita, cerveza artesanal, música y propuestas para diferentes edades posiciona al evento como una atractiva alternativa para octubre.

La edición 2026 también buscará fortalecer el trabajo de quienes producen y comercializan dentro del municipio. Cada vaso, plato o producto exhibido representará una oportunidad para acercar el trabajo de los emprendedores al público.

Quienes planeen asistir deberán tener en cuenta que el evento estará sujeto a las condiciones climáticas. Por ese motivo, se recomienda consultar las redes oficiales del Municipio de Luján antes de emprender el viaje.

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