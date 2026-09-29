El histórico bar porteño que volvió a abrir tras un cierre inesperado: tiene 35 años y conserva el alma de Almagro

Durante 35 años fue refugio de vecinos, médicos y estudiantes Foto: Instagram @buenosaires.ar

En una esquina atravesada por la identidad porteña, un bar que parecía condenado a desaparecer volvió a encender sus luces. Se trata de Río Café Bar, el histórico establecimiento ubicado en Sarmiento 4699, esquina Aníbal Troilo, en el barrio de Almagro.

Cuando cerró sus puertas en agosto de 2026, la noticia provocó una profunda tristeza. No era solamente una cafetería que dejaba de funcionar: para muchos clientes significaba la pérdida de un refugio cotidiano y de una parte de la memoria barrial.

Sin embargo, detrás de la persiana baja no se preparaba una demolición. Luego de permanecer cerrado durante poco más de un mes, Río Café Bar reabrió bajo una nueva administración, convertido en café y bodegón, pero conservando su esencia.

Río Café Bar, la esquina de Almagro que conquistó a generaciones

La historia del establecimiento comenzó hace 35 años, cuando Carlos, su recordado propietario, tomó las riendas del negocio. Desde entonces, el bar quedó integrado a la vida cotidiana de una zona cercana a los límites de Almagro, Caballito y Villa Crespo.

Por sus mesas pasaron médicos del Hospital Naval, estudiantes universitarios, docentes, comerciantes y vecinos que llegaban cada mañana para pedir “lo de siempre”. Para varios habitués, aquel salón era casi una extensión de sus casas.

Comenzó una nueva etapa sin borrar sus 35 años de historia Foto: Instagram @m.vicky.m

El lugar también conservaba la estética de los cafés tradicionales: mesas y sillas de madera, una extensa barra y grandes ventanales de guillotina desde los cuales podía observarse el movimiento de la esquina.

En una Buenos Aires donde numerosos comercios históricos fueron reemplazados por edificios y propuestas modernas, esos elementos transformaron al Río Café en una postal reconocible de Almagro.

La historia de nueve años detrás de la reapertura

El regreso del bar no fue improvisado. Los nuevos responsables del proyecto llevaban cerca de nueve años intentando hacerse cargo del establecimiento.

Durante ese tiempo mantuvieron conversaciones con Carlos, quien dudaba al momento de acordar la transferencia. El motivo era emocional: no estaba entregando solamente un negocio, sino una parte fundamental de su vida.

Ubicado en una emblemática esquina de Almagro Foto: Instagram @revistaelabasto

Finalmente, el acuerdo pudo concretarse y comenzó la remodelación. Sin embargo, la historia tuvo un desenlace conmovedor: Carlos falleció pocos días antes de la reapertura y no alcanzó a ver el salón terminado.

Como homenaje, los nuevos responsables colocaron una fotografía suya junto a la entrada. Así, el antiguo dueño continúa simbólicamente presente en la esquina que atendió durante más de tres décadas.

De tradicional café de barrio a bodegón porteño

La nueva etapa conserva el nombre de Río Café Bar, pero amplía notablemente su propuesta. El establecimiento ya no se limita al café con leche, las medialunas o los encuentros rápidos: ahora también funciona como un auténtico bodegón porteño.

La remodelación incluyó una cocina modernizada y la recuperación del sótano, donde se instaló un espacio de producción destinado especialmente a la elaboración de pastas caseras.

La carta incorpora sabores clásicos de Buenos Aires, con alternativas como tortillas, buñuelos, milanesas con papas fritas, cortes de carne y pastas artesanales. Entre los postres se encuentran infaltables como flan, tiramisú y panqueques.

La intención es ofrecer comida abundante, tradicional y vinculada con las recetas familiares, pero sin abandonar el espíritu del antiguo café.

Almagro, un barrio marcado por el ferrocarril, el tango y sus cafés

La reapertura adquiere un significado especial por el lugar donde se encuentra. Almagro nació como una zona de quintas, caminos de tierra y terrenos fértiles. Parte de su identidad comenzó a delinearse durante el siglo XIX, cuando Julián de Almagro adquirió tierras en el área. Su apellido terminaría dándole nombre al barrio.

El crecimiento se aceleró en 1857 con la llegada del Ferrocarril del Oeste, el primero de la Argentina. La instalación de una estación impulsó el poblamiento y favoreció la aparición de viviendas, talleres y comercios.

Volvió a encender sus luces con pastas caseras, milanesas y clásicos de bodegón Foto: Instagram @buenosaires.ar

Más tarde llegaron los tranvías y las oleadas inmigratorias. Las antiguas quintas fueron reemplazadas por casas, conventillos, escuelas, teatros, iglesias y locales gastronómicos.

En esa transformación, los cafés cumplieron un papel fundamental. No eran simples comercios, sino espacios para conversar, leer el diario y construir vínculos entre los habitantes.

Uno de los ejemplos más conocidos es Las Violetas, inaugurada en 1884 en Rivadavia y Medrano. Por sus salones pasaron figuras como Alfonsina Storni y Roberto Arlt, y aún permanece como uno de los grandes símbolos gastronómicos de Almagro.

Río Café Bar forma parte de esa tradición. Su ubicación también guarda una conexión con el tango: la calle lateral lleva el nombre de Aníbal Troilo, el célebre bandoneonista conocido como el “Bandoneón Mayor de Buenos Aires”.

El renacimiento de un refugio porteño

Los clientes que regresaron encontraron un salón renovado, luminoso y con una propuesta más amplia, aunque todavía reconocible. Los habitués volvieron a ocupar las mesas y la esquina recuperó el movimiento que había mantenido durante décadas.

La reapertura demuestra que modernizar un comercio histórico no necesariamente significa destruir su identidad. Una restauración respetuosa y una carta renovada pueden garantizar su continuidad.

El principal atractivo del Río Café Bar no aparece escrito en el menú. Es la posibilidad de sentarse en una esquina con 35 años de recuerdos, donde todavía sobreviven las conversaciones, los saludos de los mozos y la costumbre porteña de detener el tiempo frente a una taza de café.