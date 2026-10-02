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El secreto del chef Paco Almeida para cocinar el chorizo perfecto: la regla definitiva sobre si conviene pincharlo

El reconocido cocinero explicó qué se debe hacer antes de colocar el chorizo en la parrilla y reveló cuándo conviene pincharlo. La clave para que quede jugoso y bien cocido depende de cómo se lo quiera servir.

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El secreto del chef Paco Almeida para cocinar el chorizo perfecto.
El secreto del chef Paco Almeida para cocinar el chorizo perfecto. Foto: Redes/Unsplash
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El secreto de Paco Almeida para cocinar el chorizo perfecto está en decidir si se lo pincha o no antes de llevarlo al fuego. Según explicó el chef, la respuesta depende de cómo se lo quiera presentar y puede marcar la diferencia entre un resultado jugoso y uno demasiado seco.

El consejo surgió durante una emisión de La cocina rebelde, el programa conducido por Jimena Monteverde. Allí se abordó uno de los debates más habituales entre quienes preparan el asado: cuál es la mejor técnica para que el chorizo quede dorado por fuera y bien cocido por dentro.

El secreto de Paco Almeida para cocinar el chorizo

El primer consejo de Almeida consiste en retirar los chorizos de la heladera antes de comenzar la cocción. Lo ideal es dejarlos reposar unos minutos a temperatura ambiente para evitar que el cambio brusco de temperatura afecte el resultado.

Cuál es la mejor técnica para que el chorizo quede dorado por fuera y bien cocido por dentro. Foto: Freepik

Después deben colocarse sobre una parrilla con fuego moderado. El chef recomienda no apurar la cocción, ya que el calor intenso puede dorar o quemar rápidamente la tripa mientras el relleno todavía permanece crudo. Cocinarlos lentamente permite que la temperatura llegue al centro de manera uniforme.

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¿El chorizo se pincha antes de ponerlo en la parrilla?

Según explicó Paco Almeida, la decisión de pinchar el chorizo depende de su presentación. Si se va a servir entero, lo mejor es no pincharlo y cocinarlo lentamente, para que conserve la grasa y los jugos en su interior.

En cambio, cuando se planea preparar el chorizo abierto “a la mariposa”, puede pincharse y cocinarse durante menos tiempo. Luego debe abrirse y terminarse a fuego fuerte para sellar la superficie, conseguir un exterior dorado y evitar que el interior se seque.

Cómo evitar que el chorizo quede crudo o seco

Además de decidir si se pincha o no, resulta fundamental mantener una temperatura estable. Las brasas deben producir un calor moderado y parejo, sin llamas directas que alcancen el alimento.

También es recomendable girar los chorizos periódicamente para que se doren de todos lados. Si se cocinan enteros, hay que respetar sus tiempos y evitar perforarlos durante el proceso, porque una rotura en la tripa puede hacer que pierdan parte de sus líquidos.

El secreto de Paco Almeida no requiere ingredientes adicionales ni técnicas complicadas, sino que consiste en sacar el chorizo con anticipación, controlar el fuego y elegir el procedimiento adecuado según se sirva entero o abierto. Así se puede lograr uno de los resultados más buscados por los fanáticos del asado: una piel dorada y un interior cocido, sabroso y jugoso.

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