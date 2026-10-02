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Video: entraron armados a una carnicería, amenazaron a los dueños y se robaron distintos cortes de carne

En este momento, la Comisaría Octava de La Plata se encuentra investigando el hecho. Los delincuentes permanecen prófugos.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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Los dueños del comercio habían abierto el local hacía dos meses.
Los dueños del comercio habían abierto el local hacía dos meses. Foto: Captura
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Un insólito y violento robo tuvo lugar en el municipio bonaerense de La Plata. Dos delincuentes ingresaron a una carnicería ubicada en el barrio Los Altos de San Lorenzo y con armas de fuego amenazaron a los trabajadores que se encontraban en el lugar.

Acto seguido, se llevaron una gran suma de dinero de la caja registradora. Pero no solo eso. También aprovecharon para robarse cortes de carnes que estaban en las góndolas a la venta.

Toda la secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad pertenecientes al propio lugar. Este elemento será fundamental para la investigación policial que tiene el objetivo de localizar a los ladrones, quienes hasta el momento se encuentran prófugos.

Robo carnicería en La Plata
Robo en una carnicería de La Plata Video: X

Robo en La Plata: así los ladrones se llevaron dinero y carne de un comercio

El local se encuentra ubicado en las calles 16 y 18. Según sostuvieron los dueños, abrieron el comercio hace tan solo dos meses en ese lugar y nunca pensaron que se verían inmersos en una situación como esta.

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Como se puede ver en el video que ya está en manos de la Policía Bonaerense, los delincuentes llegan al local de La Plata en un automóvil de color blanco.

Segundos más tarde, se ve cómo uno de los ladrones entra encapuchado al negocio (dos adultos y dos menores de edad) y amenaza a los presentes con un arma de fuego. De hecho, lanza un tiro hacia el suelo y procede a llevarse una importante cantidad de dinero en efectivo que se habría tratado de la suma recaudada durante todo ese día. Minutos después, ingresó el segundo ladrón.

Los dueños pensaban que la pesadilla terminaría allí y que se irían del comercio, pero la situación no acabó allí. Los delincuentes estuvieron varios minutos seleccionando cortes de carne para luego llevárselos en un balde que también tomaron del negocio.

Así robaron una carnicería de La Plata
Así robaron una carnicería de La Plata Foto: Captura

Cómo avanza la causa por el robo en La Plata

Las víctimas del hecho realizaron la denuncia en la Comisaría Octava de la Plata, según detalló TN. En primera instancia, brindaron a las autoridades policiales los videos que registraron toda la secuencia del robo y luego declararon que los ladrones les habrían roba un cifra aproximada de cientos de miles de pesos.

Por el momento, los delincuentes permanecen prófugos de la Justicia y el próximo paso está vinculado a dar con el paradero de los mismos. Las imágenes de las cámaras de seguridad serán elementales para identificar a los sospechosos.

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Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temas de Sociedad. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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