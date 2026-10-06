En 1882, Argentina construyó una ciudad desde cero para reemplazar a Buenos Aires: hoy un mapa interactivo revela sus misterios y secretos

La Plata nació tras la federalización de Buenos Aires y fue diseñada completamente desde cero Foto: Instagram @recorriendo.la.plata

A fines del siglo XIX, la Argentina atravesaba una profunda transformación política. Durante décadas, el control de Buenos Aires, su puerto y los ingresos de la Aduana había provocado enfrentamientos entre las autoridades nacionales y bonaerenses.

El conflicto encontró una salida en 1880, cuando Buenos Aires fue federalizada y quedó definitivamente convertida en capital de la República. Sin embargo, aquella decisión generó un problema inmediato: la provincia más poderosa del país se había quedado sin una capital propia.

La respuesta del gobernador Dardo Rocha fue extraordinaria. En lugar de instalar las autoridades en una localidad existente, decidió construir una nueva ciudad desde cero. El lugar elegido fueron las Lomas de la Ensenada y la fundación se realizó el 19 de noviembre de 1882.

Así nació La Plata, una capital diseñada sobre planos antes de que comenzaran a levantarse sus edificios. Actualmente, una plataforma interactiva permite recorrer esa historia y descubrir los relatos ocultos detrás de sus calles, barrios y diagonales.

La ciudad argentina que existió primero sobre el papel

La Plata fue pensada como un símbolo de modernidad, progreso y organización. Su ubicación no fue elegida al azar: debía encontrarse cerca de Buenos Aires, tener conexión ferroviaria, permitir el crecimiento urbano y contar con acceso a un puerto.

El trazado fue desarrollado por el Departamento de Ingenieros de la provincia, bajo la dirección técnica de Pedro Benoit. El diseño combinó una cuadrícula regular con diagonales, avenidas anchas, plazas y parques distribuidos de manera estratégica.

Fundación de La Plata Foto: Wikipedia

El plano fundacional contemplaba once avenidas perpendiculares, veinte plazas y diferentes diagonales trazadas a 45 grados. Algunas conectaban los principales espacios verdes, mientras que otras permitían llegar rápidamente desde los extremos de la ciudad hasta la Plaza Moreno.

Esta organización respondía a las ideas higienistas del siglo XIX. Las calles amplias debían facilitar la circulación del aire, mientras que la presencia de árboles y espacios verdes buscaba evitar el hacinamiento y mejorar la salud de la población.

Por qué La Plata tiene tantas diagonales

Las famosas diagonales platenses no fueron incorporadas únicamente por motivos estéticos. Su principal función era acortar recorridos dentro de la cuadrícula y conectar directamente los puntos más importantes de la nueva capital.

En el centro del diseño quedó ubicada la Plaza Moreno, rodeada por dos construcciones emblemáticas: la Catedral y la Municipalidad. Sobre el eje institucional también se instalaron la Casa de Gobierno, la Legislatura, el Teatro Argentino y otros edificios públicos.

La Plata; ciudad. Foto: Municipalidad de La Plata.

La precisión del trazado recibió reconocimiento internacional. El diseño de la ciudad obtuvo una Medalla de Oro en la Exposición Universal de París de 1889, apenas siete años después de su fundación.

En 2004, el casco urbano fundacional fue declarado Bien de Interés Histórico Nacional, una distinción que reconoce el valor arquitectónico y urbanístico de la llamada Ciudad de las Diagonales.

El mapa interactivo que revela los secretos de La Plata

Más de 140 años después de su creación, La Plata incorporó una nueva forma de conocer su pasado. El Mapa de las Historias de La Plata reúne relatos, personajes, instituciones, misterios y acontecimientos ubicados geográficamente.

Más de 140 años después, un mapa interactivo permite descubrir las historias Foto: Captura pantalla

La plataforma nació a partir de Misterios Platenses, una serie de publicaciones impulsada por Julieta Quintero Chasman. La repercusión hizo que numerosos vecinos comenzaran a compartir recuerdos, documentos y relatos transmitidos dentro de sus familias.

Esos aportes dieron origen a un archivo colaborativo y en crecimiento. Los usuarios pueden explorar contenidos de acuerdo con el barrio, el período histórico o la temática elegida. También pueden proponer historias vinculadas con una casa, una escuela, un comercio, un club, una institución o un espacio público.

El objetivo es reunir en un mismo lugar una memoria que permanece dispersa entre museos, universidades, archivos, investigadores y vecinos.

“Dardito”, la inteligencia artificial que cuenta historias

Una de las principales novedades de la plataforma es “Dardito”, un asistente de inteligencia artificial que responde preguntas relacionadas con La Plata.

La herramienta puede vincular lugares, personajes, épocas y acontecimientos, además de orientar a los usuarios hacia diferentes historias y recorridos. Su nombre funciona como una referencia directa a Dardo Rocha, fundador de la ciudad.

Los misterios y los secretos que esconden sus calles Foto: Instagram @recorriendo.la.plata

El proyecto busca que el asistente incorpore cada vez más información y se transforme en un gran conocedor digital de la historia platense. También está prevista la posibilidad de interactuar con la herramienta mediante WhatsApp.

Una ciudad planificada que todavía guarda misterios

La historia de La Plata demuestra cómo una disputa política pudo modificar para siempre el mapa argentino. Cuando Buenos Aires fue federalizada, la provincia necesitó una nueva capital. Dardo Rocha convirtió aquella urgencia en uno de los proyectos urbanos más ambiciosos del siglo XIX.

En pocos años, un territorio ocupado por lomas y estancias comenzó a llenarse de calles, plazas, trabajadores y edificios monumentales. La nueva capital fue imaginada como una representación de la Argentina moderna.

Ahora, el mapa interactivo permite conocer qué ocurrió en sus esquinas, quiénes habitaron sus edificios y qué relatos permanecieron en la memoria colectiva.

La Plata no solamente fue diseñada antes de existir. Más de 140 años después, también puede recorrerse como un enorme mapa de historias, misterios y secretos.