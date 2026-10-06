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Tiene más de 300 años, alojó a Belgrano y fue clave para derrotar a los realistas: cómo es la casona histórica de Salta

La Finca de Castañares fue el cuartel del Ejército del Norte antes de una batalla decisiva para la Independencia. También reunió a los gauchos de Güemes y sobrevivió a diferentes enfrentamientos internos.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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La Finca de Castañares fue refugio de Manuel Belgrano
La Finca de Castañares fue refugio de Manuel Belgrano Foto: Argentina.gob.ar.
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A solo cinco kilómetros del centro de la ciudad de Salta, rodeada actualmente por viviendas y calles transitadas, permanece en pie una construcción de adobe que fue testigo de algunos de los acontecimientos más importantes de la historia argentina.

Se trata de la Finca de Castañares, una casona levantada a comienzos del siglo XVIII que quedó vinculada para siempre con Manuel Belgrano, la batalla de Salta y las campañas del Ejército del Norte.

Sus antiguos muros, galerías y habitaciones también fueron frecuentados por los hombres de Martín Miguel de Güemes. En la actualidad, el edificio integra el circuito histórico salteño y está protegido como Monumento Histórico Nacional.

Una casona con más de tres siglos de historia

Los antecedentes de la finca se remontan a 1583, cuando estas tierras fueron entregadas a Pedro Marcos. Sin embargo, la sala principal habría sido construida a comienzos del siglo XVIII por el capitán Martín de Castañares, cuyo apellido terminó identificando a toda la propiedad.

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La casona responde al modelo de las antiguas residencias rurales del noroeste argentino. Su estructura incluye una galería en forma de “L”, habitaciones comunicadas entre sí y un zaguán central que conduce hacia la parte posterior.

La Finca de Castañares
Los antecedentes de la finca se remontan a 1583 Foto: Turismo Ciudad de Salta

En su construcción se utilizaron paredes de adobe, carpinterías de madera, tejas coloniales y pisos de baldosones cerámicos. Algunas de sus características actuales, como los arcos de medio punto, las almenas y la torre lateral, fueron incorporadas durante reformas posteriores.

Durante años circuló la versión de que Belgrano habría utilizado esa torre para observar a las fuerzas realistas. Sin embargo, la estructura fue construida mucho después de la batalla de Salta, por lo que no formaba parte de la finca en 1813.

La noche en la que Belgrano preparó una batalla decisiva

En febrero de 1813, las tropas realistas de Juan Pío Tristán aguardaban que el Ejército del Norte ingresara a Salta por el sur. Era el camino más directo y el que estaba preparado para resistir el avance revolucionario.

Pero Belgrano eligió una ruta inesperada. Con la ayuda de conocedores del terreno, sus soldados atravesaron la quebrada de Chachapoyas y llegaron hasta Castañares desde el norte.

Manuel Belgrano con la bandera argentina. Foto: Wikimedia Commons

La maniobra permitió sorprender al enemigo. Las tropas patriotas arribaron a la casona durante la madrugada del 18 de febrero de 1813. Allí descansaron, reorganizaron sus fuerzas y prepararon los últimos detalles del combate.

El propio Manuel Belgrano durmió en una de las habitaciones, mientras la finca funcionaba como cuartel general del Ejército del Norte.

Dos días después, el 20 de febrero de 1813, se produjo la batalla de Salta. Los revolucionarios derrotaron a los realistas y consiguieron una de las victorias más importantes de la Guerra de Independencia.

Miles de prisioneros y una decisión inesperada

El ejército patriota contaba con alrededor de 3.700 hombres y 12 piezas de artillería, mientras que las fuerzas realistas reunían aproximadamente 3.400 soldados y 10 piezas.

Después de varias horas de enfrentamiento, los hombres de Tristán se rindieron. Cerca de 2.776 soldados realistas fueron tomados prisioneros.

La Finca de Castañares
Declarada Monumento Histórico Nacional en 1941 Foto: Turismo Ciudad de Salta

Belgrano les permitió recuperar la libertad después de que juraran que no volverían a combatir contra las Provincias Unidas. La decisión buscó evitar una represalia y reducir el derramamiento de sangre, aunque muchos de los liberados terminaron incumpliendo la promesa.

El lugar donde Güemes reunió a sus gauchos

La historia de la finca no terminó con Belgrano. En 1821, Martín Miguel de Güemes reunió allí a más de 600 gauchos luego de ser desplazado del gobierno de Salta por sus adversarios políticos.

Desde Castañares organizó su regreso y recuperó el cargo de gobernador el 31 de mayo de 1821. Pocas semanas después fue herido durante una emboscada y murió el 17 de junio.

El lugar también quedó vinculado con la batalla de Castañares de 1834, relacionada con la autonomía de Jujuy, y con los conflictos federales que marcaron buena parte del siglo XIX.

De finca tabacalera a monumento nacional

Durante el siglo XX, el establecimiento fue utilizado para cultivar tabaco y maíz. En sus terrenos funcionaron secaderos y galpones destinados al procesamiento y almacenamiento de la producción.

La Finca de Castañares
Declarada Monumento Histórico Nacional en 1941 Foto: Turismo Ciudad de Salta

Con el paso de los años, la construcción sufrió un fuerte deterioro. Fue restaurada entre 1993 y 1995, mientras que algunos de sus ambientes volvieron a ser intervenidos en 2013 por el bicentenario de la batalla de Salta.

Declarada Monumento Histórico Nacional en 1941, la Finca de Castañares funciona como espacio cultural y museo. A más de tres siglos de su construcción, sus muros todavía conservan las huellas de Belgrano, Güemes y los soldados que lucharon por la Independencia argentina.

HistoriaManuel BelgranoSalta
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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