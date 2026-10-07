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Los jardineros coinciden: la planta que tolera muy bien los descuidos, sobrevive a riegos irregulares y se adapta a distintos espacios

Se trata de una de las plantas más elegidas por su valor ornamental, su facilidad de cuidado y la seguridad para los animales.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
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La cinta, la planta pet friendly ideal para el hogar
La cinta, la planta pet friendly ideal para el hogar Foto: Pinterest
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Entre las plantas que más se utilizan para decorar la casa, se encuentran algunas especies destacadas no solamente por su aspecto ornamental, sino que también son buscadas por la capacidad que tienen de adaptarse a distintos ambientes. En este sentido, la cinta, también conocida como malamadre o Chlorophytum comosum, es una de las más buscadas por los jardineros.

Esta planta ayuda a sumar verde sin necesidad de dedicar demasiado tiempo al mantenimiento. Su principal característica se encuentra en las hojas largas y arqueadas, que pueden presentar distintos tonos de verde y franjas claras.

La cinta, la planta pet friendly ideal para el hogar
La cinta, la planta pet friendly ideal para el hogar Foto: Pinterest

Además, produce pequeñas plantas nuevas en los extremos de sus tallos, una característica que permite multiplicarla con facilidad. A esto se suma un dato especialmente valorado en hogares con animales: es considerada una planta no tóxica para perros y gatos.

Por qué los jardineros recomiendan la cinta o malamadre

La cinta, es una planta especialmente resistente y capaz de adaptare a diferentes condiciones de iluminación. Y aunque crece mejor con abundante luz indirecta, también tolera los espacios con menor luminosidad, pero con un crecimiento mucho más lento.

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Por otro lado, uno de sus puntos fuertes es que no necesita ser regada constantemente, ya que lo ideal es dejar que la capa superficial del sustrato se seque antes de volver a incorporar agua y evitar que las raíces permanezcan encharcadas. Una maceta con buen drenaje es fundamental para prevenir problemas.

Por otro lado, la planta de cinta es bien conocida por contribuir a mejorar notoriamente la calidad del aire. De hecho, algunos estudios realizados con plantas de interior confirman esta teoría e indican que absorben determinados compuestos presentes en ambientes cerrados, pero que sin embargo, no reemplazan la ventilación ni otras medidas para mantener un aire saludable.

La cinta, la planta pet friendly ideal para el hogar
La cinta, la planta pet friendly ideal para el hogar Foto: Pinterest

Cómo cuidar una cinta para que crezca fuerte y frondosa

  • Luz: ubicarla en un lugar luminoso, pero sin exposición prolongada al sol directo intenso.
  • Riego: comprobar la humedad del sustrato antes de volver a regar y evitar los encharcamientos.
  • Drenaje: utilizar una maceta con agujeros en la base para facilitar la salida del exceso de agua.
  • Temperatura: mantenerla en ambientes templados y protegida de cambios bruscos de temperatura.
  • Trasplante: si las raíces ocupan demasiado espacio, pasarla a un recipiente ligeramente más grande.
  • Multiplicación: los pequeños brotes que aparecen en sus tallos pueden utilizarse para obtener nuevas plantas.
  • Mascotas: es una alternativa adecuada para hogares con perros y gatos, ya que la cinta está considerada una especie no tóxica para ellos.
Las plantas son pet friendly Foto: Foto: Gemini

Con estos cuidados básicos, la malamadre puede mantenerse durante años y convertirse en una de esas plantas de interior que requieren poco esfuerzo para lucir saludables. Su resistencia y facilidad de reproducción son, justamente, dos de las características que explican por qué tantos aficionados a la jardinería la eligen.

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Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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