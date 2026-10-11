En 1978, Argentina llevó familias a la Antártida para afianzar su soberanía: allí nacieron 8 argentinos

En 1978, Argentina instaló familias en la Base Esperanza Foto: Argentina.gob.ar.

La presencia argentina en la Antártida sumó un capítulo extraordinario en 1978. Ese año, el país decidió instalar familias, viviendas y servicios esenciales en uno de los lugares más inhóspitos del planeta.

El proyecto fue desarrollado en la Base Esperanza, inaugurada en diciembre de 1952 sobre un sector rocoso de la península Antártica. Rodeada de glaciares y sometida a fuertes vientos, la estación se transformó décadas después en algo más que un establecimiento científico y logístico: se convirtió en un pequeño pueblo argentino entre los hielos.

El primer nacimiento humano registrado en la Antártida

El 7 de enero de 1978 nació Emilio Marcos Palma en el Fortín Sargento Cabral, dentro de la Base Esperanza. Fue el primer nacimiento humano documentado en el continente antártico, un hecho que rápidamente despertó la atención internacional.

Su madre había viajado a la base durante el embarazo junto con su esposo, integrante del Ejército Argentino. La llegada del bebé tuvo un enorme valor simbólico: demostraba que la Argentina podía sostener vida familiar y población permanente en un territorio dominado por condiciones climáticas extremas.

Allí nacieron ocho argentinos Foto: Argentina.gob.ar.

Sin embargo, el nacimiento no generó automáticamente nuevos derechos territoriales. El Tratado Antártico, firmado en 1959 y ratificado por la Argentina en 1961 mediante la Ley 15.802, estableció el uso pacífico del continente y protegió las posiciones de los diferentes países sobre sus reclamos de soberanía.

El pueblo argentino construido entre glaciares

A comienzos de 1978 fue instalado formalmente el Fortín Sargento Cabral, un poblado integrado originalmente por siete familias que permanecían durante un año antes de ser reemplazadas. Con el tiempo, las instalaciones llegaron a albergar hasta catorce grupos familiares.

La construcción de casas unifamiliares cambió por completo la dinámica de la base. Allí comenzaron a desarrollarse rutinas domésticas, celebraciones y actividades educativas. La presencia argentina ya no estaba representada solamente por científicos y militares, sino también por mujeres y niños.

Argentina construyó un pueblo con casas, escuela y familias Foto: Argentina.gob.ar.

En marzo de 1978 comenzó a funcionar una escuela para los hijos de quienes vivían en la base. Actualmente es la Escuela Provincial Nº 38 “Presidente Raúl Ricardo Alfonsín”, dependiente de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

La comunidad también contó con una capilla, correo y Registro Civil. En octubre de 1979 inició sus transmisiones LRA 36 Radio Nacional Arcángel San Gabriel, una histórica emisora de onda corta instalada en el continente blanco.

Después de Emilio Palma nacieron otros siete argentinos

El nacimiento de Emilio Marcos Palma no fue un caso aislado. Durante los años siguientes nacieron otros siete argentinos en la Base Esperanza, tres de ellos mujeres. Así, ocho ciudadanos argentinos nacieron en la Antártida continental.

Base Esperanza, La Antártida. Foto X @RosauraAudi.

Cada nacimiento ocurrió en un ambiente extremadamente complejo. Durante el invierno, las temperaturas pueden descender hasta los 35 grados bajo cero, mientras que los fuertes vientos y el hielo dificultan la llegada de barcos y aeronaves.

Las familias dependían de operativos logísticos para recibir alimentos, medicamentos, combustible y materiales. A pesar del aislamiento, la comunidad consiguió sostener una vida organizada, con clases, comunicaciones y servicios civiles.

Una estrategia argentina que hizo historia

Los nacimientos no resolvieron las disputas territoriales ni modificaron las reglas establecidas por el Tratado Antártico. No obstante, tuvieron una enorme importancia histórica y política al demostrar la capacidad argentina para mantener una comunidad estable en el continente.

La Base Esperanza continúa activa y desarrolla tareas científicas, meteorológicas y logísticas. Su historia conserva uno de los episodios más singulares de la presencia nacional en el extremo sur: el proyecto que convirtió una base rodeada de hielo en una comunidad con escuela, viviendas y ocho argentinos nacidos en la Antártida.