Femicidio de Daniela Villalba y Tatiana Fernández: el principal sospechoso planeaba una supuesta huida hacia el norte del país

Doble femicidio en Córdoba y Retiro. Foto: Captura

El principal sospechoso del femicidio de Daniela Villalba (29), ocurrido entre el 19 y el 21 de octubre en Córdoba, y de Tatiana Micaela Fernández (27), hallada muerta en su departamento del barrio porteño de Retiro en la calle Libertad, fue capturado por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires en las últimas horas en un hotel del microcentro porteño. Los efectivos se encuentran investigando un posible viaje que estaba por hacer a Salta.

Las autoridades no informaron sobre las fechas de ese recorrido que habría estado planeando. Sin embargo, se cree que el sujeto buscaba irse desde Buenos Aires hacia esa provincia del norte del país en los próximos días, ya que los agentes encontraron un pasaje entre sus pertenencias.

Cómo se llegó al principal sospechoso del doble femicidio de Córdoba y Retiro

Iván Renato Tabella (28) está siendo investigado por el femicidio de Daniela Villalba, pero primero surgió como sospechoso del crimen de Tatiana Fernández. La trabajadora sexual de 27 años fue encontraba asesinada en su domicilio de Retiro el domingo 25 de octubre cerca de las 9 de la mañana. El Cuerpo Médico Forense confirmó que Tatiana murió a raíz de un “asfixia mecánica”.

Una compañera de la joven le confirmó a la Policía que esperaba a un sujeto llamado “Iván” y rápidamente se lo comenzó a investigar. Los agentes de Policía no tardaron en encontrarlo y, con el correr de las horas, se hizo más claro que este hombre podía ser también el responsable del asesinato de Daniela Villalba.

El cuerpo de Tatiana Fernández fue hallado el domingo, alrededor de las 8:40. El principal sospechoso es Iván Tabella. Foto: Instagram/_tatyfernandz - Policía de la Ciudad.

El vínculo con el crimen de Daniela Villalba

La joven, de 29 años, trabajaba en un local de ropa, tenía un hijo menor de edad y concretó una cita con el sujeto a partir de un app de citas igual que Tatiana. Los últimos movimientos de la mujer datan del lunes 19 de octubre. Al día siguiente, no se presentó a trabajar y dejó de contestar los mensajes.

Una amiga hizo la denuncia por desaparición y, al mismo tiempo, recolectores de residuos hallaron en las cercanías a la vivienda de la joven -en el barrio de Cofico, en Córdoba-, una maleta con manchas de sangre y prendas de la víctima.

La zona del domicilio de Daniela Villalba en el barrio de Cofico en Córdoba. Foto: Redes

Horas más tarde, agentes de Policía ingresaron en el domicilio de Boulevard Las Heras al 200 y hallaron a la mujer sin vida con heridas cortopunzantes.

Sobre el sospechoso, los investigadores tenían un solo elemento: las cámaras de seguridad mostraban a un extraño hombre alto con una gorra y cabello largo saliendo del edificio donde vivía Daniela. No era vecino del complejo ni conocido de la víctima.

Estas precisiones fueron fundamentales para vincularlo al perfil de Tabella, quien solo dos días después del crimen de Daniela, viajó a Buenos Aires para huir de las fuerzas de seguridad de Córdoba.

Cómo avanza la causa por el femicidio de Daniela y Tatiana

El objetivo de los investigadores es determinar el móvil de ambos crímenes y saber si podría haber más víctimas. Además, se ordenaron pericias psicológicas y psiquiátricas y próximamente será sometido a una declaración indagatoria.

Mientras Tabella permanece detenido en Capital Federal, las autoridades judiciales de Córdoba buscan que el acusado sea extraditado a la provincia para ser indagado por el caso de Daniela.